داليا داغر في مقدمة "ضروري نحكي": عادت حليمة... ومعها كل العادات القديمة

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مقدمة "ضروري نحكي" :



يفشل سعد الحريري أو يتأخر كعادته في إنضاج حلول تسمح بولادة الحكومة المنتظرة؛ فيصبح جبران باسيل بسحر الساحر نفسه هو المعرقل لتشكيل الحكومة. وهنا المطلوب أمران فقط: أولا أن نسألهم، كيف، كيف يعرقل التشكيل؟ ثم ثانياً أن نستمع لأجوبتهم المضحكة فعلاً. فهم يريدون اليوم إقناع الناس أن جبران باسيل هو من يقف خلف العقدة الدرزية، وهو من يصرّ على تولّي حزب الله وزارة الأشغال أو الصحة، وهو يرفض تسمية كاثوليكي لوزارة الطاقة لأنه يريدها لماروني. هكذا يستخفون بكل عقل ومنطق، ليخبئوا تقصيرهم وخوفهم خلف أكاذيب خرافية خارقة ستجد مع الأسف من يسوّقها من جهة ومن يصدقها من جهة آخرى. أما من يطبخ هذه الأكاذيب فمعروف طبعاً من الجبل إلى بيروت، مروراً بمخيلات كل السفارات ومواقعها الالكترونية. وهنا يفيد التذكير والتأكيد أن منح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة تستوجب شراكة سياسية حقيقية في هذه الحكومة، صحيح، لكن العقم في ابتداع الحلول المنطقية والمماطلة في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية أو الإشارات الإقليمية فليس عند باسيل؛ إنما عند سعد الحريري فقط، وما على الأخير سوى إيقاف المماطلة والانصراف للعمل واستنباط الحلول.



هذا في الحكومة. أما في الوضع المالي فالشائعات كثيرة، ويتواصل إيهام الناس بالأحلام الوردية فيما المطلوب أن يصارحوهم بحقيقة ما نحن مقبلون عليه، بموازاة وضع خارطة طريق واضحة للنهوض الاقتصادي، بعيداً عن منطق الاستدانة. فالاستدانة لضخ الأموال بالمجالس والهيئات والصناديق مجدداً، ولدفع فوائد الديون السابقة، وللضحك على الناس بأن كل شيء بخير، ليست هي الحل إنما هي أساس المشكلة التي نعانيها اليوم. والحل ليس بتنفيذ إصلاحات تقضي على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين، بل بتدقيق جنائي يسمح بإيقاف الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة حيثما كانت في العالم. ومن اليوم، على كل مواطن أن يعرف أننا أمام مشروعين فعلاً: تدقيق جنائي يؤمن الأموال للدولة عبر استعادة الأموال المنهوبة أو إجراءات حكومية تؤمن الأموال للدولة عبر ما تبقى من أموال مع الشعب.



أخيراً، كلما اشتد صراع الحضارات والأديان من حولنا يجب أن نزداد تمسكاً بقدرتنا على أن نكون بالفعل لا بالقول فقط مركزاً لحوار الحضارات والأديان من جهة ونقطة التقاء للشرق والغرب من جهة أخرى. ففي ظل العلاقات القوية مع فرنسا من جهة ومع الدول الإسلامية من جهة أخرى، على لبنان أن يلعب دورًا كبيراً ومؤثراً اليوم.



في حلقة ضروري نحكي نستضيف الليلة أربعة ناشطين سياسيين كان لهم في الأعوام القليلة الماضية صولات وجولات جدية في مكافحة الفساد في ملفات عدة، قبل موجة 17 تشرين وبعد انحسارها، فنقيّم معهم، وهم أم الصبي، كل ما حصل وسيحصل مستقبلاً وما هو دورهم في كل ذلك.