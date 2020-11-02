حالة وفاة في مستشفى الحريري... وهذا ما جاء في التقرير اليومي

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وعدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 689 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 601 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.



- حالات وفاة: 1.