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حالة وفاة في مستشفى الحريري... وهذا ما جاء في التقرير اليومي

2
NOVEMBER
2020
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 اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وعدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية. 
وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 689 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 601 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1. 


- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

- حالات وفاة: 1. 

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