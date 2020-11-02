نائب "حزب الله" يعلن إصابته بكورونا

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كتب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أجريت منذ يوم الجمعة الواقع في ٩ تشرين الأول وحتى يوم السبت الواقع في ٣١ تشرين اول الماضي خمسة فحوصات PCR الخاصة بكورونا للتأكد من عدم تعرضي للعدوى وكانت النتيجة سلبية. بالامس(الأحد ١ تشرين الثاني ٢٠٢٠) أجريت فحص PCR وكانت النتيجة إيجابية وبالتالي بدأت إجراءات العزل الصحي".

وأضاف في تغريدة ثانية: "اعتذر من كل من يمكن ان أكون قد خالطته خلال الفترة الأخيرة السابقة (من تاريخ ٩ تشرين اول الماضي وحتى يوم امس الأول من شهر تشرين الثاني) حيث لم اكن على علم باصابتي وامل الا أكون قد نقلت العدوى الى أي أحد، بالرغم من جميع إجراءات الوقاية والتدابير الصحية التي اخذتها".