بيان جديد لمصرف لبنان عن عمليات التحاويل الى الطلاب في الخارج... ماذا جاء فيه؟

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أكّد مصرف لبنان، وعطفاً على مراجعات أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ومطالباتهم المتكررة بتسهيل عمليات التحاويل الى اولادهم في الخارج، انه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين واهاليهم، مشيراً الى أن هذا الأمر حمله على اصدار القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج).

وأوضح المصرف المركزي في بيان ان صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 (المتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) أصبح ملزماً للجميع وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي اصدره مصرف لبنان.

وقال: لما كان يقتضي، لحسن تطبيق القانون رقم 193/2020 بفاعلية، صدور آلية تنظيمية مناسبة من قبل السلطات المعنية، لذلك، سيسعى مصرف لبنان مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في اقرب وقت.