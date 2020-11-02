هيئة كولكو هاليفكس في التيار تشارك برفع العلم اللبناني في باحة المبنى الحكومي في مدينة هاليفكس الكندية

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شاركت هيئة كولكو هاليفكس برفع العلم اللبناني في باحة المبنى الحكومي في مدينة هاليفكس الكندية بدعوة من سعادة القنصل المهندس وديع فارس وبحضور معالي وزيرة الهجرة في حكومة نوڨا سكوشيا كندا المحامية لينا دياب مدلج والمونسنيور بيار قزي والاب ماكسيموس صيقلي المحترمين وعدد من الاحزاب والفعاليات اللبنانية وممثلين النوادي . تطرق سعادته الى المآسي والآلام والاوضاع الاجتماعية والمالية في لبنان وحث على المثابرة بالعطاء وتقديم الدعم والمساعدات لجميع ابنائه. وانتهى بشكر الحكومة الكندية على التبرعات التي قدمتها للبنان في كافة المجالات .