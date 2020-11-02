مكتب باسيل: الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق والتذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها

A + A -

صدر ‏عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر البيان الآتي:



انّ كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين.



ان النائب باسيل والتيار الوطني لم يجريا لتاريخه اي تدخّل او حوار مع اي طرف، بالرغم من الحق الدستوري لهم في ذلك شأنهم شأن سائر الكتل النيابية في عملية التشاور لتأليف الحكومة.



ان الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما ان التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها.



‏ان المكتب الإعلامي يدعو إلى وقف تشويه الحقائق والابتعاد عن كل ما يؤخر عملية التشكيل واختلاق الذرائع لذلك لمصالح واهداف باتت معروفة.