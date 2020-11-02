الرئيس عون عرض مع وزيرة العدل موضوع التدقيق الجنائي المالي وابرق الى الرئيس التركي معزياً

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال السيدة ماري كلود نجم وعرض معها شؤون وزارة العدل، لا سيما مساهمة الوزارة في القوانين التي اقرت اخيراً في مجلس النواب.



وأشارت الوزيرة نجم الى ان البحث تناول ايضاً موضوع التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، وضرورة العمل على تنفيذ العقد مع شركة Alvarez & Marsal وتزويد المصرف المركزي الشركة بالمعلومات والمستندات المطلوبة.

من جهة أخرى، ابرق الرئيس عون الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان معزياً بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة ازمير، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.