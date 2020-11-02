كلودين عون شاركت في اجتماع فرعية الصيغة النهائية لاقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

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شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية المعنية بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تم التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به.

وشارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، عضو المكتب التنفيذي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية غادة جنبلاط، ريا جبور من "برنامج تمكين النساء في المشرق" المدعوم من البنك الدولي والدكتور بول مرقص الى ممثلات وممثلين عن وزارتي العدل والعمل.

ودعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المجلس النيابي إلى "وضع اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب وقت ومناقشته وإقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه".