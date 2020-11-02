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لقاءات وزارية ونيابية وإدارية، والرئيس عون اطلع من حواط على استرداد الاتصالات لقطاع الخليوي

2
NOVEMBER
2020
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الرئيس عون استقبل وزير الاتصالات طلال حواط واطلع منه على استرداد الوزارة للقطاع الخليوي والإجراءات التي ستتخذ لتأمين استمراره وتعزيز خدماته.


وبعد اللقاء، قال الوزير حواط:" زرت اليوم فخامة الرئيس واطلعته على انجاز ملف استرداد القطاع الخليوي الى كنف الدولة التي باتت تديره بالكامل وستسهر وزارة الاتصالات على الاستمرار في تطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته واتى انتهاء الاسترداد بعدما كنا استردينا في ايلول الماضي من شركة الفا، ويوم الجمعة الماضي استردينا من شركة زين التي كانت تدير شبكة تاتش.


وقد تزودت بتوجيهات فخامة الرئيس التي تقضي بالسهر على تفعيل القطاع الخليوي وتعزيز خدماته. ويهمني التأكيد على ان خدمات الخليوي سوف تستمر كما كانت عليه وسنعمل على تطويرها وكذلك حافظنا على حقوق الموظفين وسائر العاملين في الشركتين بعد استردادهما".


النائب آغوب بقرادونيان
سياسيا، استقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة وموقف كتلة نواب الأرمن من ملف تشكيل الحكومة الجديدة.


مدير عام الدفاع المدني
وفي قصر بعبدا، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الذي اطلع الرئيس عون على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الدفاع المدني وسبل معالجتها.

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