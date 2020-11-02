الجامعة الأنطونيَّة تخرّج طلابها في حفل افتراضي والأب جلخ للطلاب المتخرجين: نخجل منكم نحن على أخطاء جيلنا ونعتذر

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قامت الجامعة الأنطونية حفل تخرج للعام 2020-2019 "دفعة الأبطال"، تخلله توزيع شهادات على طلابها من فروع الجامعة في الحدت – بعبدا، النبي أيلا – زحلة، ومجدليا – زغرتا، ومن مختلف الاختصاصات. حضر الإحتفال الذي أقيم في حرم الجامعة ونقل مباشرة عبر صفحة الFacebook الرسمية التابعة للجامعة، الرئيس العام للرهبنة الأنطونية الأباتي مارون أبو جودة، رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ، نواب الرئيس، العمداء، أعضاء مجلس الجامعة، الى جانب طليعة دفعة العام 2020. وقد شارك في الإحتفال طلاب الأنطونيَّة وأولياؤهم من خلال صفحة الFacebook الرسمية التابعة للجامعة.

بعد النشيد الوطني التي قدمته عزفا وانشادا جوقة الجامعة الأنطونيَّة بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق، ألقيت الكلمات تباعًا.

الأب جلخ

خلال كلمته توجه الأب جلخ لطلاب الجامعة الأنطونية ودعاهم الى أن يتذكروا "كم هو مكلف قصر النظر في السياسة، والجشع الأعمى في الاقتصاد، والتنميط والتسطيح في الثقافة، والأنانية في التصرف، والتذاكي في الربح السريع، والالتفاف على النظام، والتحايل على القانون، وانتهاك القيم"، وأضاف "الأزمة كنزكم إن حملتم ذكراها ودروسها زادًا أخلاقيًّا ومعرفيًّا يقيكم تكرار أخطاء جيلنا". قائلا: " نخجل منكم نحن عليها ونعتذر! لكنّ أملي في أن يرافقكم هذا الزاد في حياتكم، والويل إن أتى يوم واعتذرتم أنتم بدوركم أمام أولادكم."



وتابع رئيس الجامعة كلامه للطلاب بالقول: "لا أحدثكم بوصفكم ضحايا ما نمرُ به من أزمات سياسية واقتصاديّة وصحية وأمنية، بل بوصفكم أبطال هذه المرحلة الاستثنائية التي سيتذكرها اللبنانيون والناس أجمعون على أنها فاتحة مرحلة تاريخية جديدة." وأضاف: "أنتم تدفعون أثمان خيارات لم تأخذوها: لااستقرار السياسة عندنا، وانهيار الاقتصاد، وعتامة المستقبل، كلها أثمان مترتبة على ما فعله سابقوكم... لكنكم أملنا بتغيير الذهنيات وتغيير الخيارات وبناء لبنان أفضل من أجل الذين ستخرجونهم على أيديكم." وختم الأب جلخ كلامه بالقول: "خسرتكم الجامعة طلابا وربحتكم أصدقاء."

بعدها القت الطالبة نورا حنا، وهي الأولى في دفعة العام 2020، كلمة المتخرجين وقد منحها الأب جلخ درعا تقديرية، تلاها توزيع المنح والدروع التكريمية على المتفوقين الى جانب جائزة عايدة وريمون نجار التي تقدمها سنويًّا مؤسسة عايدة وريمون نجار للطالب المتفوق في كلية الهندسة في الجامعة الأنطونية، وهي عبارة عن مبلغ بقيمة 15000 دولار أمريكي يخول الحائز عليه متابعة دراسته وتخصصه في هذا الحقل.

وفي ختام الإحتفال تمت تلاوة اسماء الطلاب المتخرجين مترافقة مع عرض صورهم بثوب التخرج.