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ادكار طرابلسي: على الحريري أن يلتزم بوحدة المعايير ولا يغبن أحداً

2
NOVEMBER
2020
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اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي أننا متجهون إلى الاقفال التام تدريجياً لمكافحة انتشار وباء كورونا، وإلا سنصل إلى خرابٍ كبير.


ولفت في حديثٍ لبرنامج “مانشيت” عبر أثير صوت المدى، إلى أن “دول العالم حتى اليوم لا تدرك كيف تتعامل مع هذا الوباء، ومع الأسف عندنا في لبنان، كثرٌ يعتبرون أن الكورونا مجرّد كذبة، وهناك مناطق برمتها تستهزئ بهذا الموضوع، وأحياناً نقوم بإقفال جزئي، ومناطق عديدة مشمولة بالاقفال لا تلتزم بالقرار”.


وفي الشأن الحكومي، لم يفصل طرابلسي بين ملف التشكيل في لبنان والانتخابات الأميركية، معرباً عن استبعاده أن تولد الحكومة اليوم، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تستغرق ولادة الحكومة بضعة أيام إضافية لحين لن انتهاء الانتخابات الأميركية”.


وأضاف طرابلسي: “تعلو الصرخات من بعض الطوائف المغبونة وبعض الكل السياسية المغبونة ويجب أن نرى إذا كان الرئيس المكلف يتعمد هذا الغبن، إرضاءً لغاية معينة في نفس يعقوب”، مؤكداً أن على الحريري أن يلتزم بوحدة المعايير ولا يغبن أحداً”.


ورداً على سؤال عن عودة ملف التكليف إلى نقطة الصفر، أجاب: “طالما أن موضوع التكليف بين فخامة الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولم يرشح عنهم شيئاً حتى الآن، فلماذا نحلل ونناقش؟ لننتظر ما سيصدر عنهم.


وعن رأيه بموضوع التعليم عن بعد، ذكّر طرابلسي بأن وزير التربية طارق المجذوب كان وعد بتوزيع الكومبيوترات على الطلاب اليوم، ولكن لم يحصل ذلك، موضحاً أن مشكلة التعليم عن بعد كبيرة بغياب الكومبيوترات في المدارس الرسمية، ورأى أنه يجب الاسراع بتوزيع الحواسيب.


وشدد على أن التعليم في لبنان مشلول لعدة أسباب، منها عدم توفر الانترنت وسرعتها، والتباعد الاجتماعي، الكومبيوترات، وإذا كان الأساتذة مؤهلين مؤهلين لللتعليم عن بعد… وتابع: “أحمل المسؤولية في التأخير بتوزيع الحواسيت وتجهيز المدارس في وزارة التربية، وكل مشاكل التعليم عن بعد للوزارة ممثلة بشخص الوزير طارق المجذوب”، وقال: “بعد الوزير الياس بوصعب لم يأت وزير تربية كان يعرف كيف يتعامل مع المركز التربوي. برأيي وزارة التربية هي الوزارة الأولى لأنها تبنى الأجيال، ويجب أن يكون فيها نهضة ويكون هناك عمل لتحديثها لتكون أنشط وأسرع، ولكن مع الأسف يأتي الوزير ولا يكمل ما بدأ به الوزير الذي كان قبله، فلا استمرارية للعمل، وبالتالي تضيع الاصلاحات بالمناكفات “.

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