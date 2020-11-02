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الامطار مستمرة.. اليكم طقس الغد

2
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة بخاصة جنوب البلاد ورياح ناشطة تشتد احيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الاتي:
 
– الحالة العامة: يستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز شمال تركيا ويؤدي الى طقس ماطر وعاصف.
 
– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
– الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا حيث تخف حدة الامطار كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
– الثلاثاء: غائم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد ورياح ناشطة تشتد احيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
– الأربعاء: غائم مع إنخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل الى حدود ال60 كلم/س واحتمال تساقط زخات من البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال2600 متر وما فوق.
 
– الخميس: غائم مع إنخفاض اضافي في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة في الفترة الصباحية، تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر.
 
– الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.
 
– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
 
– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90 %.
 
– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
 
– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
 
– ساعة شروق الشمس: 5,57
 
– ساعة غروب الشمس: 16,46
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