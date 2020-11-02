حول تشكيل الحكومة .. بيان هامّ لرئاسة الجمهوريّة

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:



تناقلت وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة صباح اليوم معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل الى حد ادراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير وغيرها من المعلومات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة.



يؤكد مكتب الاعلام ان التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا.