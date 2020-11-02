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هيئة بيروت الأولى تشكر جميع المتطوعين والمتطوعات بتوزيع وجبات الترويقة والغداء‎

2
NOVEMBER
2020
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شكرت هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر جميع المتطوعات والمتطوعين في التيار الوطني الحر وجميع من شاركوا يوميا في عملية توزيع الترويقة والغذاء والعشاء في بيروت الأولى إثر إنفجار ٤ آب والذي طال العاصمة وأهلها. 
 
وتخص الهيئة بالشكر القياديين في التيار وأعضاء خلية الأزمة والأستاذ جهاد سلامة لعمله المنظم الدؤوب كما ومنسقة شؤون المرأة المحامية جمانة سليلاتي و"بترونيات" والسيدة رولا حداد غرة منسقة COVID-19 في بيروت الأولى التي تواجدت بشكل يومي لادارة العملية والحفاظ على السلامة العامة والتأكد من توزيع الحصص الغذائية دون تمييز حزبي أو طائفي بين منكوب وآخر إنطلاقا من مقر هيئة القضاء في ساحة ساسين ومعاونيها المتطوعين كريستين سيروبيان و بسام صراف، ويبقى الشكر الأكبر للجمعيات الدينية والعلمانية التي ساندت ماليا ولوجستيا في عملية الطهي والتوزيع من المطبخ المركزي إلى نقاط التوزيع في الجميزة ومار مخايل وساحة ساسين. 
 
وهنا تطالب الهيئة بلدية بيروت ووزارة المالية وجميع القوى السياسية والقضاء اللبناني  الإقتياد بقرار فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون  الذي أفرج عن كامل الإعتماد المخصص له في الموازنة  وقدره مئة مليار ليرة لبنانية والذي خصصه بأكمله للتعويض على منكوبي الكارثة. 
 
على أمل أن يهز ذلك ضمائر المقصرين المتلكئين ،وأن يكون "أضخم إنفجار غير نووي في تاريخ البشرية"  خاتمة لأحزان لبنان وأهله. 
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