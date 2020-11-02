living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امتهنت السرقة من داخل الصيدليات وتزوير أختام ووصفات طبية.. هل وقعتم ضحيتها؟

2
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 28-10-2020، ادعت احدى المواطنات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي حول تعرضها لعملية سرقة طالت محفظتها من داخل الصيدلية حيث تعمل في محلة خلدة، وعن الاشتباه بالوصفة الطبية التي ابرزتها السارقة لشراء ادوية اعصاب.
 
بعد المتابعة الحثيثة، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة توصلت الى تحديد هوية المشتبه بها، ومكان تواجدها.
 
بناء عليه، بتاريخ 31-10-2020 أوقفتها دورية من فصيلة عرمون، وتدعى:
 
- ن. ق. (مواليد عام 1966، لبنانية).
 
وضبطت ختم طبيب مزوّر ووصفات طبية كانت قد سرقتها.
 
بالتحقيق معها، اعترفت بما نسب اليها، وبقيامهما بالسرقة وبالاستحصال على ادوية مهدئة للأعصاب بموجب وصفات طبية مزورة من صيدليات مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
كما تبين انها مطلوبة للقضاء بموجب /3/ مذكرات توقيف بجرم شك دون رصيد.
 
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفة، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها، وتعرّفوا إليها، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد – عرمون قرب شركة الكهرباء، أو الاتصال على الرقم: 818503-05، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout