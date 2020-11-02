إلى أصحاب الجردات السلبية (د. ايلي حداد‎)

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د. ايلي حداد (رئيس التجمع من أجل لبنان) -

الى كل من يسطرون البيانات وجردات حساب عهد الرئيس ميشال عون.

انتم تعرفون جيداً ان الحكم النهائي والدائم على العهود لا يكون الا بعد انقضائها وحتى بعد سنين منه.

تبرزون الواقع المأسوي للبلد اليوم ولكن تتغاضون عن القول اننا في حرب. اجل انها حرب التحرر من الفساد المنتظرة من ثلاثة عقود.

وهل كنتم تظنون للحظة ان مجرد ارتقاء العماد عون الى سدة الرئاسة سيكفي لتغيير الامور رأساً على عقب، او ان عصا سحرية ستجعل الفاسدين وهم في قلب السلطة يتبخرون؟ انها حرب فعلية بكل معنى الكلمة لم يتوان الفاسدون عن اعلانها بكل الاسلحة المتاحة ضاربين عرض الحائط مصالح الوطن والمواطنين حفاظاً على مصالحهم.

لو لم يكن العماد ميشال عون العدو اللدود لهذه الطغمة لما كانت هذه الحرب ولما ارتفع سعر صرف الدولار ولما اشتعلت هذه البراكين ولكان الجميع قد اكمل بسياسة الهدر والسرقة والاستدانة وحفر القعر حتى ننسحق اكثر ولحس المبرد حتى آخر نقطة دم.

ولكن الرئيس قد قرر وقف هذا المسلسل الجهنمي وذاك الهروب الى الاسفل مما جعل الفاسدين يقفون معاً سداً منيعاً بغية استمرار المشهد على حاله.

تلومونه على التسويات. وهل تظنون فعلاً ان الحكم في لبنان يجري بالاكثرية كما في فرنسا او السويد؟ وهل نسيتم ان افرقاء الحكم وقد انتخبهم مواطنوهم هم بالأصل رؤساء ميليشيات وهم بالأصل أصل الفساد؟ وهل كنتم تريدون اضافة مأساة حرب اهلية على المآسي الكبيرة الموجودة؟ او كنتم تتصورون مثلاً ان يرسل الرئيس عون بفرقة بوليس وتوقف رئيساً او وزيراً او نائبا وتسوقه مخفوراً؟ بالطبع انه حلم جميل ولكن هل يمكنكم للحظة تصور تداعياته على الارض؟

لا شك أنه كان هناك اخطاء، في سياسات او تسميات او تصورات او مواقف، ولكن وحده من لا يخطئ هو الذي ينظر من بعيد مستلقياً على كرسيه الوثير.

ان الخط العام مرسوم والوجهة واضحة والقرار قيد التنفيذ. لم يجر تصوير الفساد في لبنان يوماً كما هو الحال اليوم بالاسماء والملفات والارقام. انها حرب فعلية قد اعلنت ولكنها حرب خطيرة ومكلفة اذ ان الفاسدين موجودون في عمق الدولة وفي امتداداتها الخارجية، يملكون ادوات المال والاقتصاد والاعلام ويتحكمون بالقضاء. لذلك قد اعلنوها حرباً على الرئيس عون ستقوى وتزداد كلما عظمت التهديدات الجدية لعروشهم.

ان حرب التحرير قد كلفت سنيناً من نضال ودمار كبير وزهق ارواح ولكنها اثمرت بعد خمس عشرة سنة بخروج الجيوش المحتلة من لبنان ولو لم تُخَض هذه الحرب في حينه لما وصلنا الى هذا الخروج. والان فاننا نخوض حرب التحرر وهي اصعب واعتى من التحرير كما قالها العماد ميشال عون منذ اليوم الاول. قد تطول لسنين كثيرة أيضاً وتتعدى سني العهد الست. ومن هنا نرى أيضاً حربهم الاستباقية على العهد القادم لمحاولة قطع اي طريق على الاستمرار بنهج محاربة الفساد.

نعم ان عهد الرئيس عون هو عهد بداية وقف الفساد ومحاربة الفاسدين، عهد هزّ المسمار. قد نخسر جولات في البداية وقد يبدو المشهد ضبابياً بل مأسوياً، ولكنه السبيل الوحيد الذي يؤدي الى الخلاص وسنربح هذه الحرب.