عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020

الأخبار: العنف يهدّد أميركا
التأليف معطّل بين الحريري وباسيل
التدقيق الجنائي: سلامة مصمّم على التمرّد؟
الديار: عُقد تأليف الحكومة تزداد وتصل الى المحاصصة... والخلاف الشكلي على عددها 18 وزيراً او 20
الأجواء السلبية تسيطر على لـبـنـان ويــزيـدها الكورونا والخلاف على الاقفال الـعام
نداء الوطن: الحكومة أسيرة "المتحاصصين" والراعي يسأل: ألا تخجلون؟
كورونا... السلطة تتخبّط و"البقاء للأقوى"
اللواء: باسيل ينسف تفاهمات بعبدا .. والحريري يواجه الخيار الصعب
إقفال البلد لأسبوعين أمام لجنة كورونا اليوم.. ومفاوضات الترسيم في خزّان الغاز
النهار: "إنقلاب" تعطيلي جمّد التأليف ورحّل الحكومة!
الجمهورية: لبنان يفقد أولوية أجندة ماكرون
الأمن الصحي في خطر
the daily star: Govt formation hits snags as new demands emerge
l'oreint le jour: Comment être arménien et libanais