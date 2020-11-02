عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: العنف يهدّد أميركا

التأليف معطّل بين الحريري وباسيل



التدقيق الجنائي: سلامة مصمّم على التمرّد؟





الديار: عُقد تأليف الحكومة تزداد وتصل الى المحاصصة... والخلاف الشكلي على عددها 18 وزيراً او 20

الأجواء السلبية تسيطر على لـبـنـان ويــزيـدها الكورونا والخلاف على الاقفال الـعام

نداء الوطن: الحكومة أسيرة "المتحاصصين" والراعي يسأل: ألا تخجلون؟

كورونا... السلطة تتخبّط و"البقاء للأقوى"



اللواء: باسيل ينسف تفاهمات بعبدا .. والحريري يواجه الخيار الصعب

إقفال البلد لأسبوعين أمام لجنة كورونا اليوم.. ومفاوضات الترسيم في خزّان الغاز



النهار: "إنقلاب" تعطيلي جمّد التأليف ورحّل الحكومة!



الجمهورية: لبنان يفقد أولوية أجندة ماكرون

الأمن الصحي في خطر

the daily star: Govt formation hits snags as new demands emerge



l'oreint le jour: Comment être arménien et libanais