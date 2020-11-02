living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020

2
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية: أسرار

"بالتأكيد قبل"

سئل قيادي في حزب بارز عمّا إذا كان حزبه يتمنّى تشكيل حكومة قبل الإنتخابات الأميركية أو بعدها فأجاب: بالتأكيد قبل.

 

الخشية من تعطيل طويل...

نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقاً على تعثُّر التأليف: أخشى من تعطيل طويل لأن البعض أصبح يعتبر أن المبادرة الفرنسية قد انتهت.

 

مصالحة بعد توتر شديد!

جرت أخيراً مصالحة بين مسؤول كبير ومسؤول سابق بعدما شاب علاقتهما توتر شديد على خلفية مواقف أدلى بها الأخير حول استحقاق سياسي.





اللواء: أسرار


غمز
يردد مصدر مطلع على تطورات الطبخة الوزارية،أن ثمة أجندات خارجية لجمت الإندفاعة الوزارية في اللحظة الحاسمة!


لغز
تضاربت المعلومات حول التعليمات المزود بها الوفد المفاوض في ترسيم الحدود الجنوبية، والخطوط البحرية المقبول التوصل لها، مهما اشتد الضغط الأميركي على الجانب اللبناني!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تردد أن الرئيس الحريري تلقى نصيحة بالابتعاد عن وزير سابق ينتمي لتيار سياسي تربطه علاقة صداقة وطيدة برئيسه، باعتبار أنّ هذا الوزير يعمل "من تحت الطاولة" مع رئيس تيار على خصومة مع الحريري.

 

انتقدت أوساط سيادية دفع رئيس الجمهورية باتجاه إعطاء وزارة معنية بالحريات لجهة تمثّل النظام السوري.

 

عُلم أن خطاباً لمرجعية دستورية تم تعديله في الساعات الأخيرة، بعدما كان يتضمن فقرة تتعلق بالملف التفاوضي مع إسرائيل وتتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout