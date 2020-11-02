أسرار الصحف ليوم الأثنين 2 تشرين الثاني 2020

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الجمهورية: أسرار

"بالتأكيد قبل"

سئل قيادي في حزب بارز عمّا إذا كان حزبه يتمنّى تشكيل حكومة قبل الإنتخابات الأميركية أو بعدها فأجاب: بالتأكيد قبل.

الخشية من تعطيل طويل...

نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقاً على تعثُّر التأليف: أخشى من تعطيل طويل لأن البعض أصبح يعتبر أن المبادرة الفرنسية قد انتهت.

مصالحة بعد توتر شديد!

جرت أخيراً مصالحة بين مسؤول كبير ومسؤول سابق بعدما شاب علاقتهما توتر شديد على خلفية مواقف أدلى بها الأخير حول استحقاق سياسي.

















اللواء: أسرار



غمز

يردد مصدر مطلع على تطورات الطبخة الوزارية،أن ثمة أجندات خارجية لجمت الإندفاعة الوزارية في اللحظة الحاسمة!



لغز

تضاربت المعلومات حول التعليمات المزود بها الوفد المفاوض في ترسيم الحدود الجنوبية، والخطوط البحرية المقبول التوصل لها، مهما اشتد الضغط الأميركي على الجانب اللبناني!



نداء الوطن: خفايا

تردد أن الرئيس الحريري تلقى نصيحة بالابتعاد عن وزير سابق ينتمي لتيار سياسي تربطه علاقة صداقة وطيدة برئيسه، باعتبار أنّ هذا الوزير يعمل "من تحت الطاولة" مع رئيس تيار على خصومة مع الحريري.

انتقدت أوساط سيادية دفع رئيس الجمهورية باتجاه إعطاء وزارة معنية بالحريات لجهة تمثّل النظام السوري.

عُلم أن خطاباً لمرجعية دستورية تم تعديله في الساعات الأخيرة، بعدما كان يتضمن فقرة تتعلق بالملف التفاوضي مع إسرائيل وتتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية.