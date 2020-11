A + A -

نعى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر، الصحافي روبرت فيسك، قائلا باللغة الانجليزية:



I will miss you terribly my friend Robert .You were a remarkable person with unbelievable courage and a unique reporter .We met during crucial moments of the Lebanese civil war and you predicted the fate of the Lebanese like the Arabs today »Pity the Nation «