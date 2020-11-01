20 حالة إجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلة إضافية وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار يوم الأربعاء في 28 تشرين الأول الماضي، إضافة إلى فحوص رحلات وصلت يومي الخميس والجمعة في 29 و30 منه، وأن هذه النتائج أظهرت وجود عشرين (20) حالة إيجابية.





وجاء في استكمال نتائج 28/10/2020:



- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 29/10/2020 كالتالي:



- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

- رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

- رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 30/10/2020 كالتالي:



- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة الجزائر: شركة MEA رقم 254 (ست حالات إيجابية).

- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).

- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

- رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية).

- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية).

- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية).