living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد قرار منع التجول ليلاً... نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي ترد!

1
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعتبرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان "أن قرار الإقفال لا يجدي نفعا"، محذرة من أن "حظر التجول مساء يضر بالقطاع".

وأشارت النقابة في بيان إلى أنها "تتابع قرار الإقفال الجزئي والمناطقي الذي يصدر أسبوعيا بتوصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والذي يثبت كل مرة أنه غير مجد لا للصحة ولا للاقتصاد، والدليل أن عدد الإصابات لم ينخفض".

واعتبرت أن "حظر التجول الذي يبدأ من التاسعة مساء، يضر بالقطاع أكثر مما يعود عليه بالفائدة، بحيث يحرمه من الاستفادة من وجبة العشاء، ويجبر المؤسسات على الاتكال على وجبة الغداء فقط التي لا تغطي ولو جزءا بسيطا من الكلفة التشغيلية العالية لمؤسساتنا".

ولفتت إلى أن "النقابة قامت بحملات تفتيش وتدقيق علمية ورقمية، بشكل دوري ومنظم على المؤسسات كل الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وجاءت نتائجها ممتازة، ونشرت علاماتها بالمستندات والأرقام كل أسبوعين في الإعلام، فبقي على الدولة أن تضرب بيد من حديد المؤسسات المخالفة والتي ستخالف بعد اليوم".

وأوصت النقابة "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين، يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان. والأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني، على غرار باقي دول العالم التي استدركت الوضع قبل فوات الأوان، وأقفلت على الفور بدلا من كانون الأول شهر الأعياد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout