بعد قرار منع التجول ليلاً... نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي ترد!

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اعتبرت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان "أن قرار الإقفال لا يجدي نفعا"، محذرة من أن "حظر التجول مساء يضر بالقطاع".



وأشارت النقابة في بيان إلى أنها "تتابع قرار الإقفال الجزئي والمناطقي الذي يصدر أسبوعيا بتوصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والذي يثبت كل مرة أنه غير مجد لا للصحة ولا للاقتصاد، والدليل أن عدد الإصابات لم ينخفض".



واعتبرت أن "حظر التجول الذي يبدأ من التاسعة مساء، يضر بالقطاع أكثر مما يعود عليه بالفائدة، بحيث يحرمه من الاستفادة من وجبة العشاء، ويجبر المؤسسات على الاتكال على وجبة الغداء فقط التي لا تغطي ولو جزءا بسيطا من الكلفة التشغيلية العالية لمؤسساتنا".



ولفتت إلى أن "النقابة قامت بحملات تفتيش وتدقيق علمية ورقمية، بشكل دوري ومنظم على المؤسسات كل الأراضي اللبنانية للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، وجاءت نتائجها ممتازة، ونشرت علاماتها بالمستندات والأرقام كل أسبوعين في الإعلام، فبقي على الدولة أن تضرب بيد من حديد المؤسسات المخالفة والتي ستخالف بعد اليوم".



وأوصت النقابة "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا باتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين، يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان. والأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني، على غرار باقي دول العالم التي استدركت الوضع قبل فوات الأوان، وأقفلت على الفور بدلا من كانون الأول شهر الأعياد".