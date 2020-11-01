وحدة كوارث قضاء صور: 53 إصابة جديدة وحالتا وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 53 إصابة جديدة اليوم بفيروس covid- 19، مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 6 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية الإثيوبية.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالآتي: صور 15، قانا 6، البرج الشمالي 5، الحوش 4، الرشيدية 3، 2 في كل من: دبعال، البازورية، الشهابية وعيتيت، وإصابة واحدة في كل من: البص، المنصوري، علما الشعب، برج رحال، العباسية، باريش، بدياس، ديركيفا، القليلة، شحور، معركة وزبقين.



كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة اليوم لمسنين مصابين ب covid-19 يعانيان من أمراض مزمنة.



أضافت: "وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2052 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 233 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 1819 حالة محلية بينها 370 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و34 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية- اليونيفيل (28 حالة وفاة محلية)، وقد تماثل 1364 منهم إلى الشفاء بشكل تام بينهم 651 شفاء مخبريا و 713 شفاء زمنيا".



وذكرت الوحدة بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".





وختمت: "وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".