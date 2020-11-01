رسالة مفتوحة من العميد مصطفى حمدان الى البطريرك الراعي

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رسالة مفتوحة من العميد مصطفى حمدان الى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الاحترام ..



كل المحبة والاحترام ..

سيدنا غبطة البطرك مار بشارة بطرس الراعي

إن التعسر تأليفاً ليس بسبب المحاصصة وكل الوزارات اصبحت رميم، وبعد ان لمسنا العشق والغرام بين اركان عصابة فيدرالية الطوائف والمذاهب اندفاعاً في تمرير تكليف دولة الرئيس سعد الحريري والاصرار على سرعة التأليف، لكن غبطتكم انت العليم بهم "كل عنزة مربوطة بكرعوبها الخارجي"، تبعثر زخم ماكرون ومبادرته اقليميا، ودخل لبنان في منخفض تداعيات الانتخابات الرئاسية الاميركية بعد يومين فتعثر التأليف واذا لم يؤلف غداً الاثنين او لا يؤلفان، طار التأليف إلى أجل غير مسمى.

سيدنا مع كل التقدير ان لبنانهم هذا الطائفي المذهبي ليس حياداً لا ناشطاً ولا إيجابياً، هذا انحياز كامل الأوصاف الى الدوائر الاقليمية والدولية.

ختاماً سيدنا البطرك، سلاماً لك من كل المواطنين اللبنانيين ونرجو منك أن تدعم سعينا لمنع تفشي الطاعون في موسم الشتاء في الأبنية المهدمة في عاصمتنا بيروت المنكوبة، كما نتمنى دعمنا في الضغط عليهم لرفع النفايات من الشوارع من الحواكير في كل مدن وقرى لبنان حفاظاً على صحة اللبنانيين والكورونا مكفي وموفّي في تهديدها، ونحن لك من الشاكرين.