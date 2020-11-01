ادي معلوف يرفض الحديث عن حكومة من ١٨ وزيراً حيث تتمثل فيها الطائفة الكاثوليكية بوزير واحد

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أكدّ النائب ادي معلوف في بيان، دعمه وتأييده موقف بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، المطالب بحسن تمثيل الطائفة في الحكومة المقبلة،

كما ورفض الحديث مجدداً عن حكومة من ١٨ وزيراً حيث تتمثل فيها الطائفة الكاثوليكية بوزير واحد.

وذكّر معلوف انه في عملية تشكيل حكومة الرئيس حسّان دياب، طالبت الأكثرية الساحقة من مرجعيات وفعاليات الطائفتين الكاثوليكية والدرزية برفع عدد الوزراء فيها من ١٨ الى ٢٠ حفاظاً على التوازنات الطائفية في ظل نظامنا الحالي، وهذا ما حصل، متمنياً أن تكون مثل هذه التركيبات الحكومية قد ولّت الى غير رجعة.

كذلك، طالب معلوف الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة تضع الحلول لمشاكلنا الإقتصادية والمالية والإجتماعية والصحية وتعيد إعمار بيروت.