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قوى الأمن توقف عدداً من مخالفي قانون الصيد البري

1
NOVEMBER
2020
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في إطار المتابعة المستمرة لمخالفات قانون الصيد البري، وبعد ان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 24-10-2020، خبراً حول اقدام صيادين بالمشاركة بالانتهاكات التي تتعرض لها الطيور المهاجرة.

جرى استدعاء كل من:

ع. س. (مواليد عام 1989، لبناني)
ع. س. (مواليد عام 1994، لبناني)
م. س. (مواليد عام 1975، لبناني)
من قبل فصيلة جويا في وحدة الدرك الاقليمي، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، وأوقِف الأولّان لمدة /24/ ساعة تُرِكا بعدها لقاء سندَي إقامة بعد أن تعهّدا عدم تكرار مثل هذه الأفعال، وقد تمّ ترك الأخير لقاء سند إقامة مباشرةً بعد استماع إفادته، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص.

إن هذه المديرية العامة على استعداد لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أم الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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