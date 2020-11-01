مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: المياه في حصارات صالحة

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تنشر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نتائج الفحوص التي أجرتها لعيّنات من مياه الشفة في بلدة حصارات – قضاء جبيل وعدد من البلدات المحيطة وخط الجر الأساسي للمياه من نبع أفقا. وتثبت هذه الفحوص ما أعلنته المؤسسة في وقت سابق في شأن سلامة مياه الشفة.

يهمّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التأكيد أن التزامها بتأمين المياه النظيفة والسليمة للمشتركين يدخل من ضمن أولوياتها الثابتة، ما يدفعها للمواظبة على إجراء الفحوص الدورية لمصادر المياه والعيارات في مختبرات معتمدة وموثوقة.

وتذكر المؤسسة المشتركين الكرام بأن تنظيف التمديدات والخزانات لا يدخل من ضمن مسؤولياتها بل من واجب المشتركين المحافظة على مقتنياتهم.

وفي كل الأحوال، تدعو المؤسسة المشتركين إلى عدم التردد في الإتصال بها للإستفسار عن أي أمر وذلك عبر الخط الساخن 1713 أو المصالح المحلية المنتشرة في المناطق الواقعة ضمن صلاحيتها.