سليم جريصاتي: الوثائق عني مزورة ووضعت أمام مكتب مكافحة المعلوماتية

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في اطار الحملة المبرمجة والممنهجة على وزراء ونواب تكتل "لبنان القوي"، اعلن الوزير السابق سليم جريصاتي ان ما يبرز من وثائق مصرفية تفيد بأنه بادر الى تحويل أموال الى الخارج هي وثائق مزورة وقد أحاط بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لكشف الحسابات المحرّكة والمتورطين. مع التأكيد انه ليس له اي حسابات في المصارف المذكورة في الوثائق المزورة ولم يجرِ أي تحويل من أي نوع كان ومن أي مصرف كان الى أي مصرف آخر خارج لبنان لا قبل ولا بعد أي فترة من الفترات المشبوهة المشار اليها في الوثائق المزورة.

يكفي ان اسم العائلة وارد في شكل خاطىء لكي يكون التزوير فاضحاً ولن يكترث لهذا الأمر بعد اليوم.