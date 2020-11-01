وزير الصحة يرفع الصوت: الوضع كارثي ولا تجاوب من مستشفيات العاصمة من فتح اقسام كورونا

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اعتبر وزير الصحة حمد حسن في حديث اذاعي لصوت لبنان ان ما نشهده في كل دول العالم هو مرحلة جديدة من التحدي، مضيفا: المطلوب المواجهة مثل ما تم في المرحلة الاولى من الكورونا.

وأضاف: "نحاول التركيز على التحول بعد انفجار المرفأ والمستشفيات لا تزال تعاني وهناك ٤ مستشفيات خرجت عن الخدمة.

وشدد وزير الصحة على أن لبنان يواجه تحديا جديدا وهو الموجة الثانية من كورونا، مضيفا: "الوضع كارثي ولا تجاوب من مستشفيات العاصمة من فتح اقسام كورونا."

وذكر انه رفع توصية بالاقفال منذ اسبوعين ولكنه قوبل بالرفض، لافتا الى ان بعض حالات الوفاة في الفترة الاخيرة حصلت عند الشباب بسبب كورونا.