هل يكون طقس لبنان ممطرا؟

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تبدأ تيارات رطبة بالتمركز فوق تركيا وتؤثر على لبنان بدءًا من غد الأحد ويتحول معها الطقس الى خريفي رطب وممطر احياناً مع عواصف رعدية وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط، وتتدنى منتصف الاسبوع المقبل الى حدود ٢٣٠٠م-٢٤٠٠م.

في تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ١١ و ٢٦ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤ درجة

٢- غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٣٠٪؜ رذاذ او امطار محلية خفيفة ومحلية

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس خريفي غير مستقر غائم جزئياً مع احتمال ٦٠٪؜ تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على القرنة السوداء والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٨ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة.

الثلاثاء: طقس خريفي غير مستقر غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٥٠٪؜ ؜ تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على القرنة السوداء والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٨ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة.