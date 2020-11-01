حكومة الوقت الضائع (د.جيرار ديب)

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حذّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من التداعيات السلبية المترتبة على ترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية. تحذيره هذا يحمل الكثير من التفسيرات، التي ستعيد الرئيس المكلّف، سعد الحريري، إلى ما قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩، ولكن برئيس ظلّ الثنائي التشكيل.

من يعتقد أنّ لبنان قادر على التحليق بحرية خارج السرب الأميركي، مخطئ للغاية. فالعقوبات الأميركية على لبنان، أنهكت إقتصاده، وأفلسته من العملات الصعبة، وجعلته بلدًا يفاوض صندوق النقد الدولي، كملجأ أخير للإنقاذ.

لا حكومة في المدى القريب، كما صرّح أكثر من مصدر أو مسؤول. الرئيس سعد الحريري، الذي صوّر نفسه منقذ المبادرة الفرنسية، ومدعومًا من الإدارة الأميركية، ومُرضى عنه سعوديًا، يعلم جيدًا أنّ أمر التشكيل ليس بهذه السهولة. فهو بالأصل، لا يملك معيارًا واحدًا للتشكيل، وقد برز ذلك في قبوله مبدأ مداورة الوزارات باستثناء وزارة المالية. هذا ما سيفرمل سرعة التشكيل، لا سيما إنّ مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ، أكّدت بأنّ الأخير لا يوافق إلّا على معيار عام يُطبّق على كافة الوزارات. هذا الموقف لا يزال قيد الدراسة مع رئاسة الجمهورية، وإن حصل التوافق، فسيكلّف الحريري تضحيات في السياسة من حصّته؛ ما سينعكس سلبًا على قاعدته الجماهيرية، التي تراجعت بالأصل، بسبب تنازلات كثيرة، صوّرت وكأنّ الحريري لا يريد سوى رئاسة الحكومة، كي لا يعطي فرصة لحسان دياب ثانٍ.

لا حكومة في المدى القريب، طالما أنّ رئيس الجمهورية متمسّك بموضوع التدقيق المالي، والمحاسبة. العرقلات باتت واضحة، فتمنّع وزير المالية عن التوقيع، ورفض حاكم مصرف لبنان التعاون مع شركة التدقيق المالي الجنائي ألفاريز أند مارسال، وتحركات الشارع التي عطّلت البلد، وشلّت مؤسساته، خير دليل على ضرب العهد. إذًا، ما هو العنوان الذي ستحمله تلك الحكومة، وعلى أي أسس ستبني رؤيتها لمحاسبة ناهبي المال العام، وإعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة؟ ما الجديد الذي سيأتي به الحريري في هذا الخصوص، وكيف سيعالج القضايا الإقتصادية؟ وكيف سيستطيع تحقيق المبادرة الفرنسية، التي تحمل الكثير من الإصلاحات الشائكة والمعقّدة والصعبة الحلّ؟

لا حكومة في المدى القريب، فتحذير الرئيس بري يؤكّد المؤكد، أن لا حكومة قبل إعلان نتيجة التصويت الأميركي، التي ستفرز رئيسًا للإدارة الأميركية. واللافت، أنّ فترة تسلّم أحد الفائزين مهامه رسميًا، قد تمتدّ لأسابيع، الأمر الذي سيضعنا في حالة الإنتظار قبل التشكيل. فما بين جو بايدن المرشح الديمقراطي، ودونالد ترامب المرشح الجمهوري، هوة كبيرة في الرؤية لمستقبل المنطقة. فلكلٍّ منهما سياسته، ودبلوماسيته في معالجة الأزمات. كيف تنتظرون إذًا ولادة حكومة لبنان، وسط عالم جمّد تحركاته، بانتظار من سيكون سيّد البيت الأبيض؟

أما الأكيد الذي لا يعتريه شكّ، هو أنه سواء وصل الجمهوري أم الديمقراطي إلى السدّة الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ الغاية الأميركية واحدة لا تتبدّل. إلّا أنّ لكلٍّ من الحزبين استراتيجيته الخاصة في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط. ففي حين اعتمد الحزب الديمقراطي سياسة العصا والجزرة لإجلاس إيران على طاولة المفاوضات، كان الجمهوري يمارس سياسة الترويع والتجويع، عبر فرض عقوبات مالية وإقتصادية عليها، لإجبارها على التفاوض.

بات معروفًا، أنّ الأميركي لن يقبل بحكومة مماثلة لحكومة الرئيس المستقيل، حسان دياب. فهو يريدها إقصائية، بإبعاد حزب الله عن التشكيلة. وهذا ليس بجديدٍ على الإدارة الأميركية التي أدرجت الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، لا بل شجّعت دول العالم على ذلك.

من العقد التي تجلّت، إبعاد الحزب عن وزارة الصحة. إذ إنّ إصرار الحزب على التمسّك بوزارة الصحة وإبقائها من حصته، ستكون عقدة التشكيل. تدرك الإدارة الأميركية، أنّ منظمة الصحة العالمية تدعم بالعملة الصعبة لبنان لمكافحة فيروس كورونا، لذا فهي تتّهم الحزب بالاستفادة، عبر وزيره، بطرق غير مباشرة من هذا الدعم. فبين إصرار الحزب والفيتو الأميركي- السعودي، سيطول حتمًا عمر التكليف.

الحكومة المنتظرة قد يطول إنتظار ولادتها، إلّا في حال قرّر الفريق، الذي أعطى الرئيس الحريري أصوات التكليف، المواجهة الداخلية والدولية. داخليًا، يعني كما جاء على لسان غبطة البطريرك الراعي في عظة الأحد، عندما توجّه بخطابه إلى سعد الحريري، وحثَّه على اتّباع طريقة والده، الشهيد رفيق الحريري، الطريقة التي كانت السبب بإبعاد المسحيين،الممثلين شعبيًا، عن السلطة لسنوات. فهل سيأخذ سعد بالنصيحة ويمشي بهذا الخيار؟ وهل فخامة الرئيس الحريص على ميثاقية التمثيل، سيبارك هذا الخيار بتوقيعه؟

خارجيًا، تحدي الإرادة الأميركية – السعودية، وهذا مستبعد. فالتعنّت في اتباع لغة المواجهة والتحدي، يزيد الوضع سوءًا في لبنان، ويساعد في سرعة الإنهيار، فضلًا عن أنّه يضع لبنان في عزلة دولية، تحرمه من التفاوض الصحيح مع المؤسسات الداعمة، على رأسها صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يغرق البلاد في أزمات إقتصادية قد تتحوّل إلى إجتماعية وربما أمنية.

أخيرًا، أدرك الحريري منذ تكليفه كلّ هذه التحديات، ولكنه قرّر خوض غمار التشكيل، معتمدًا على سياسة التنازل التي باتت جزءًا من استراتيجيته. لكنّ التنازلات هذه المرة ستكون مكلفة، من قبل حلفائه ومعارضيه على السواء. فإنّ أيًّا منهما لا نيّة عنده للتنازل، لأنّ المرحلة المقبلة دقيقة وخطرة ربما على كيان لبنان، كما ذكر سابقًا وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان.