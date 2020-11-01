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تحتفل الكنيسة بعيد جميع القديسين ( ١ تشرين الثاني )

يشرح انجيل التطويبات (متى ٥: ١-١٢) دعوة وروحانية القديسين ورسالتهم.

القداسة دعوة كل معمد،... آضحى المسيح لكي يقدس الكنيسة. ويقول القديس بولس الرسول بهذا الخصوص " إن مشيئة الله إنما هي قداستكم"

لنتخذ هولاء(القديسين) مثالاً لنا لنقتدي بفضائلهم عاملين بتعاليم المسيح، فهكذا نستحق مشاركتهم في المجد الابديّ.

عيد جميع القدّيسين : " العيش مع الله "..

" كونوا قدّيسين لأني أنا قدوّس" ١بط١:٦

القداسة هي العيش مع الله، وزيادة المحبّة للاخرين... والخدمة والتسامح وغيرها...

القداسة هي تقارب الصلاة والعمل...هي مسار ومسيرة... إنّها حياة يومية، من خلال علاقة شخصية مع الله في الاخوّة...

نعم، القداسة هي مشروع الله لكلّ معمّد ومؤمن بيسوع المسيح.

عيد جميع القديسين : عيدنا