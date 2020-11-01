عناوين الصحف ليوم الأحد 1 تشرين الثاني 2020

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الديار: حكومة خبراء غير حزبيين لكنهم غير مستقلين ... والمهم اجراء الاصلاحات ووضع الخطة الاقتصادية

الحريري سيقدم لائحة بـ 18 وزيرا والرئىس عون يريدها من 20 ... والمشكلة حصة جنبلاط وفرنجية

لا حكومة قبل نهاية الاسبوع القادم لانشغال فرنسا ... وحزب الله سيلعب دوراً في الحلحلة



النهار: الحقائب "الانتخابية" تعيد التأليف إلى البدايات!

الأنباء الكويتية: نصرالله والتيار الحر لتسريع تشكيل الحكومة.. وبلال عبدالله: مؤلم ما ينتظرنا

عون يبدأ السنة الخامسة بصمت.. و«سينودس» لحكومة بعيدة عن المحاصصة



الشرق الأوسط: فرنسا: اعتداء في ليون... واعتقال رابع في نيس

إصابة كاهن بالرصاص أمام كنيسة... وباريس تعوّل على التحقيق التونسي