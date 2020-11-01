قوة العهد في انجازه برنامج التحرر

A + A -

مالك ابي نادر –

"صرت شك انو ما حدا بدو يانا نرجع ع الدولة " عبارة قالها لنا الوزير جبران باسيل بعيد استقالة الميقاتي عام 2013 يومها كان تكتل الاصلاح والتغيير لديه 27 نائباً و10 وزراء ولم يكن "يمون" بوضع بند على جدول اعمال مجلس الوزراء علما ان له في الحكومة والحكم حليف كبير وتحالف سياسي عريض استطاع تحويل الحريري من رئيس حكومة قبل دخوله للقاء الرئيس الاميركي الى مواطن عادي بعد الاجتماع فلماذا هذه العبارة التي اطلقها وزير الطاقة والمياه امام بعضنا في عشاء مصغر بعيد عن الاعلام في عرينه بترونيات؟

تعود جذور المشكلة الى تداعيات الهجوم السوري على قصر بعبدا واستباحة الشرعية المتمثلة بدولة الرئيس العماد ميشال عون وتثبيت حكم الطائف الذي عدل الدستور بما يتناسب مع مصالح الاطراف الداخلية والدول التي توهمت ان لا خلاص للبنان الا بالاجهاض على المارونية السياسية التي تحكمه في ظل دستور 1943 حيث شغلت صلاحيات الرئيس الماروني حيزاً كبيراً من فلسفة الصيغة التي اعتقد البعض بان الديموغرافيا الجديدة والتوازنات الدولية التي استجدت بعيد اكتشاف النفط وبروز الصراع العربي الاسرائيلي، تفترض تقليص هذه الصلاحيات وتقليم اظافر "المارونية السياسية" لمصلحة اطراف لبنانية اخرى، علما ان اي مقارنة اليوم بين حكم المارونية السياسية والصيغة الهجينة المعتمدة حالياً يجد ان ابسط مقومات الحياة لم تستطع الاخيرة تامينها فلا بنى تحتية ولا سياحة ولا تسليح حديث للجيش ولا قدرة شرائية للعملة الوطنية ولا مصداقية في الخدمات العامة ففي ايام المارونية السياسية اشترى لبنان ثروته الذهبية وكان مطار بيروت من افضل سبع مطارات في العالم من حيث الخدمة والقدرة وامتلك الجيش احدث التجهيزات والطائرات الفرنسية الشهيرة التي سعت روسيا لسرقة احداها وكان الدين العام صفر والعملة اللبنانية من بين افضل تغطية ذهبية واقتصادية في الشرق بينما ما يعانيه لبنان حالياً لا حاجة لنا على ذكره فلا بنى تحتية ولا قدرة شرائية ولا سياحة ولا هيبة دولية ولا مصداقية لاغلبية من يحكموه منذ عام 1990 فمؤشر الفساد العالمي يضعه في المراكز الاعلى اما مؤشر الشفافية فيحتفظ له باسفل القائمة رغم ان خطأ المارونية السياسية انها لم تنتبه لما يعتريها من ثغرات فتعامت عنها الى ان كبرت وشكلت مداخل للخارج المتربص لكي ينفذ الى الساحة الداخلية ويدمرهاً وهذا ما حصل. يومها طُبق الطائف بمجلس نيابي مشكوك بتمثيله الحقيقي للواقع الشعبي اللبناني عامة والمسيحي خاصة وشُكلت الحكومة الاولى بعد اقراره فوضعت القوى الفاعلة فيها نصب اعينها الاستحواذ على ما امكنها من اسلاب وغنائم تركها الماروني في ارض المعركة فاقتسم السنة والشيعة والدروز كل ما امكنهم من مراكز ادارية وصلاحيات تنفيذية كانت حكراً على الموارنة باستثناء المناصفة الصورية بوظائف الفئة الاولى التي نص عليها الطائف في المادة 95 منه والتي اتى تطبيقها اجحافاً وسلباً لحق المسيحيين بالوظائف من خلال العمل بمبدأ الغاء المناصفة في الوظائف ما دون الاولى علماً ان نص المادة يشير الى ان العمل بهذا المبدأ ياتي في المرحلة الانتقالية ما بين تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واقرار هذا الالغاء في المجلس النيابي ولكن قبل ذلك يبقى قرار التوظيف خاضع لقانون الموظفين الحالي الذي يترك للوزير المختص ولرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء او لمجلس الوزراء مجتمعاً الحق بتوقيع اي نتائج مباراة او رفضها.

فالمحاصصة التي ولدها الطائف اتخذت من الحرمان قميص عثمان وفلتت الحبال على غاربها في تعيين موظفين ازلام ينتمون لجهات حزبية وسياسية في اي مركز يراه الوزير او مرجعيته باستثناء الفئة الاولى التي نالوا منها بطريقة اخرى بان اخذ كل فريق من المنتصرين يسمي لمراكز الفئة الاولى التي رست على المسيحيين الاسم الذي يراه مناسباً وغالبا ما كانت هذه الاسماء تغالي في تملقها لمن سماها فتساعده في اكتشاف اي مركز في الفئات الاخرى لعزل المسيحي الضعيف منه ووضع محازب مدعوم مكانه حتى ان الكثير من الوزارات والادارات حُشرت بالاجراء والموظفين بما يفوق طاقتها على الاستيعاب او حاجتها فهدف الاحزاب المنتصرة يومها كان اولاً ملء المراكز بازلامهم، وغالباً ما كانوا من مذاهبهم، ليكونوا ادواتهم وثانياً حشر اكبر عدد من محازبيهم في الادارة لرفع عبئهم عنهم وثالثاً قطع الطريق على الفريق الذي خسر في الطائف من العودة الى الادارة لعدم وجود مراكز شاغرة وهذا ينسحب سنوات طويلة لحين بلوغ المعينين الجدد سن التقاعد اي ابعاد المسيحيين المهزومين عن الادارة لسنوات وسنوات تكرس خلالها اعراف تمنعهم من استعادة اي مركز او وظيفة حتى ولو تبدلت الادوار والاوضاع وعادت الاحزاب المسيحية الى السلطة.

منذ عام 2005 اصبح التيار برلمانيا وسياسياً لاعباً اساسياً على الساحة اللبنانية ولكن ادارياً كان مغيباً وهذا ما حاول عون ومعه باسيل تغييره او حتى محاولة كسره وفشلوا فمطالبات المناصرين المحقة بدأت تكبر ولم يعد من تعليل لرفضها فنحن فريق وازن وفاعل ولنا شركاء مؤثرون ولكن لا رئيس بلدية او رئيس دائرة او رئيس مخفر يسدي لمناصرينا خدمة محقة بالوقت الذي يستطيع نائب منفرد او سابق ان يعمل ما لا يُعمل ليخدم من يطالبونه ويقصدونه ولا مجال حالياً لاصلاح الدولة وتخليص المواطن من نير الاستزلام لزعيم فاسد يحقق له خدمة او مطلباً لدى موظف جشع او امني مرتشي فالموظفين على دين من يعينهم ويوصلهم لمراكزهم ورؤساء البلديات على دين من يحمي جشعهم ومخالفاتهم وتركيبة البلد والطائف تمنع حتى الوزير من ان يسائل رئيس مجلس ادارة تابعة لوزارته او حتى ان يحول موظف صغير على التفتيش الذي يخضع كما باقي المؤسسات الرقابية لمحاصصة مقيتة عملها ان تمنع محاسبة موظف مرتشي موالي لزعيم فاسد لم يرى من الدولة الا بقرة حلوب له ولاتباعه وعليها ايضاً ان تنتقم ظلما من اخر رفض طلب هذا الزعيم. فلنتصور ان التكتل الحائز كل نواب جبل لبنان لا يستطيع نائب فيه او حتى زعيمه ان يأمن لرئيس مخفر او لمفرزة امنية من ان لا تراقبه او حتى لا تتامر عليه، كل ما يستطيعه ان يستعطي الزعيم الذي يخضع له رئيس المخفر او قائد المفرزة الامنية.

بقيت الحال على ما هي عليه الى ان وصل عون الى الرئاسة في خريف 2016 بعد ان فرضته قوته التمثيلية وتحالفاته وظروف المنطقة واعلن منذ وصوله انه سيسعى لتصحيح الكثير من الاعوجاجات والنتوئات والالتواءات والتشوهات التي راكمها التطبيق المنحرف للدستور وعلى رأسها ثلاث:

الاولى - العودة السياسية للمسيحي كشريك النصف الفعلي تمثيلاً في المجلس النيابي من خلال قانون انتخابات نسبي يعطي لكل مكون ما اعطاه الدستور. صحيح ان الطائف تكلم عن المناصفة في المجلس النيابي ولكن التطبيق على ارض الواقع اظهر ان المطلوب القضاء على الثقل التمثيلي للمسيحيين الذين بقيوا عصيين على الذمية الا بعضهم القليل فتقسيم الدوائر من عام 1992 الى 2005 اظهر ان المطلوب ان يقتسم الشيعة والسنة والدروز اغلبية المقاعد المخصصة للمسيحيين باسماء تدين لهم بالولاء والطاعة من الموظفين والازلام فتطبق المناصفة صورياً ولكن ما يجري فعلياً هو ذمية مقيته تجعل من هؤلاء ملكيين اكثر من الملك في تحطيم القوى المسيحية الفعلية لصالح شعبويات حاولوا تجميعها طوراً بالترهيب من خلال الاتهام بالولاء للقوى المسيحية المنهزمة وطوراً بالترغيب من خلال فتات الخدمات والوظائف التي بقيت. فالمقاطعة السياسية للانتخابات في ايام الاحتلال السوري اثبتت ان المطلوب غياب المسيحيين عن الساحة باي ثمن حتى لو تمنع 90 بالمئة منهم عن الاقتراع عام 1992.

الثانية - اعادة الهالة والقيمة المعنوية للرئاسة من خلال اعطائها بُعدا تمثيلياً واقعياً كما هي الحال بالرئاستين الثانية والثالثة واضطلاعها بما بقي لها من مهام وصلاحيات بعد الطائف والانتهاء من عهود الاسماء المنتقاة من قبل مراكز القوى المصطنعة داخلياً واقليمياً فالاسماء التي كانت تطرح لتولي الرئاسة في لبنان كانت تمر بالمطابخ السورية والدولية فياتي الرئيس منقطعا عن اي صلة بالمجتمع الذي يفترض به ان يمثله فالامتحان الوحيد الذي كان يخضع له هو مدى التزامه بالتوجيهات السورية وقدرته على تلبية طلبات الاطراف الداخلية والخارجية الحليفة لسوريا. فالرئيس الفعلي يجب ان يصل من خلال عملية ديموقراطية تبدأ في تحرير التمثيل النيابي من وصاية المصالح المذهبية والطائفية الضيقة وصولاً لتبني ترشيح من يحوز على صفة تمثيلية وازنة تمكنه من الاعتماد على كتل برلمانية ووزارية تساعده في تجسيد ما تمثله الرئاسة بالنسبة للبنانيين اولاً وللمسيحيين ثانيةً من توازن لما فيه مصلحة لبنان اولاً قبل اي مصالح اقليمية او دولية وهذه الوظيفة لا يقوم بها الا من كان قراره نابعاً من قوة ذاتية داخلية تجعل الارادات الخارجية تحسب انها ستكون ضد شريحة كبيرة من الشعب اللبناني فيما لو حاولت ان تفرض عليه ما يضر بالمصلحة الوطنية والامن القومي اللبناني.

الثالثة - العودة الادارية والتنموية من خلال استعادة ما استلب منهم بفعل التحريف الوقح للمادة 95 من الدستور وعدم التزام المناصفة في الوظائف بمقابل الاختلال الكبير بالمساهمة الضريبية في خزينة الدولة فكل الاحصاءات تشير الى ان 35 بالمئة من اللبنانيين يسددون 80 بالمئة من واردات الخزينة علماً انهم ليسوا الطبقة الثرية بل لانهم الفريق المهزوم في الطائف، وهذا الامر يستوجب وقف التوظيف المباشر والمقنع والوصول لتسوية وطنية توقف التوظيف الاستنسابي والاستعمال المريب لمقولة "حيادية مجلس الخدمة المدنية" واعتباره كاي ادارة رسمية نخرها الفساد واعادة المباريات بعد تطهيره او اعتماد المناصفة علنية باي توظيف ولاي ادارة بغض النظر عن المباريات كما حصل في بدايات دولة الطائف. وهذا الامر يجب ان ينسحب ايضاً على تعميم الانماء وايفاء المناطق التي عوملت كانها اراض سُلب حقها بالانماء والتمتع ببعض خيرات ما يسدده اهاليها من ضرائب ورسوم فلا يصح بعد اليوم ان تصرف موازنات الوزارات الانمائية في مناطق محددة وتحرم مناطق اخرى من الطرقات والمشاريع الانمائية.

القت الرئاسة الاولى على كاهل عون والتيار الوطني الحر مهمة تصحيح البنود الثلاث فالعماد عون اصبح في موقع الرئاسة واصبح له "التوقيع المقرر" هذا التوقيع الذي اخبرنا عنه في احد اجتماعات الرابية خلال حكومة الميقاتي وكان لتكتل التغيير والاصلاح فيها 10 وزراء ولم يستطع ان يعين رئيس مخفر في المتن، قائلاً لو كان لنا 27 وزير ولا نملك توقيع لن نكون الى الطاولة بل عليها، واصبح للتيار وجود فاعل في الوزارات والادارت. وتلقفت رئاسة التيارالكرات الثلاث الملتهبة فبدأت محركات الفتنة تدور متهمة التيار بالمذهبية والطائفية ان هو طالب بالتمثيل العادل للعائلات الروحية في البرلمان او سعى للتوازن في الادارات الرسمية ولعدم السطو على ما تبقى من مواقع ادارية للمسيحيين او لاستعادة الكثير منها او لانه عرقل تشكيل حكومة لا تحترم الميثاقية الفعلية المتمثلة بعدم السماح بتعيين وزراء مسيحيين لا يمثلون احزابا لها ثقل شعبي، او اذا طالب بانشاء سد او شق طريق او مشروع ري في مناطق عوملت منذ 1990 كانها اراضٍ عدوة يدفع اهاليها الجزية التي تصرف على مناطق اخرى منتصرة لم يُسجل فيها اي وجود فاعل لادارات الجباية والتحصيل. فاتهم بالمذهبية علماً انه لم يسعى لاستلاب مقعد نيابي من غير المسيحيين ولم يطالب بمديرية عامة او موقع اداري اعطي عرفاً لمذهب اخر ولم يحاول ان يسرق مخصصات منطقة ليصرفها في مناطق اخرى فاصبح بإعين من هزموا في العام 1990 ميثاقي، ومذهبيٌ بنظر من انتصر يومها.

هذا التيار "المذهبي العنصري" بنظر المنتصرين بالطائف وقف مع الشعب اللبناني منذ 1990 الى اخر يوم من وجود الاحتلال السوري في لبنان وما يزال، ووقف مع السنة يوم مقتل زعيمهم الحريري ووقف مع الشيعة والمقاومة يوم تعدت اسرائيل على لبنان بحجة ضربهم ووقف مع الدروز يوم اصدر الانتربول الدولي بطلب من حكومة سوريا مذكرات جلب بحق زعيمهم ووقع على قانون العفو عن جعجع ومد اليد للمردة وللياس سكاف ولميشال المر من الطبيعي ان يقف مع بيئته وجمهوره المسيحي عندما وجد ان زوال الاحتلال لن يؤدي حكما الى زوال مفاعيله عليهم في الادارة والسياسة والمجتمع لا بل وجد امعاناً في ترسيخ ذهنية المنتصر الذي استولى على المغانم فاصبحت حقوقا مكتسبة له، ولكنه كما لم يياس ويستسلم لسنوات الاحتلال العجاف لن يستسلم اليوم لا بل بدأ ورشاً سياسية وادارية ووضع نصب عينه افهام الشركاء من الحلفاء والخصوم بانه لن يلين ويستكين الا بتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة الصحيحة والطريق الى ذلك لا تكون الا باعادة الحقوق المسلوبة بالسياسة والادراة والانماء بالطرق الديموقراطية السليمة مهما طال الوقت للعودة الى الشراكة الكاملة وعندها فقط يمكن الكلام عن الغاء الطائفية السياسية او تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة وغيرها من الاقتراحات التي يمكن ان تصل بالكيان الى مصاف الدول المتقدمة بعيداً عن الطائفية والمذهبية، وها هو بدا يحقق ما وضعه من برنامج فالتعديلات التي طالت قانون الانتخابات النيابية واعتماد النسبية بضغط من الرئيس ادى الى انتخاب مجلس نيابي لاول مرة يراعي عدالة التمثيل في الكثير من المناطق التي كانت تعتبر انها لا تقدم ولا تؤخر في عملية اختيار ممثلين عنها يدافعون عن حقوقها ويجسدون تطلعاتها في الممارسة البرلمانية وفي الانتخابات الرئاسية فبدأ مثلا من تهجروا من الجبل يشعرون ان قدرتهم على اختيار نوابهم يعطيهم املاً بالعودة الكريمة سياسياً واجتماعياً فلا تسلط فوقي من اي حزب او طرف ولا احتكار لمن يتولون ادارات الدولة او اجهزتها. اما بالنسبة للادارة فالتيار لا يرى مفراً من عملية اصلاح واسعة تبدا برفع الغطاء عن الفاسدين واجبار كل متولٍ للوظيفة العامة على كشف السرية المصرفية عنه وعن زوجه واصوله وفروعه والتحقيق المالي الجنائي بكل ملف هدر او فساد مع مفعول رجعي وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية فالحزب الذي صوت وحده على اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن النواب والوزراء لن يقبل ان يدعم موظف مهما كانت رتبته فيما لو ارتكب فساداً خلال ممارسته لمهامه الوظيفية.

في اذار 2013 استقال نجيب الميقاتي من رئاسة الحكومة التي شكلها بعد اسقاط حكومة الحريري من الرابية في كانون الثاني 2011 وكانت الذريعة هي عدم موافقة التيار وحزب الله على التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي ولكن المستور في الاستقالة انها كانت لوقف المسار النفطي الذي قاده وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل وكان على وشك التلزيم دون ان يقبل باسيل باي توزيعات او تسويات من اجل التعامل مع هذا الملف كما تعاملت الاطراف مع ملفات الاعمار والمهجرين ومجلس الجنوب اي بالتخصيص وتوزيع المغانم، فالثروةُ وطنية ولا يصح ان تدخل بازار التقاسم كما درجت العادة فارتات القوى المتضررة من ذلك وقف هذا المسار في اخر محطة له قبل التلزيم اي قبل اقرار آلية التلزيم وتقسيم البلوكات في البحر وبقي هذا المسار معلقا وجامدا الى ان انتخب عون رئيساً وحل ابي خليل المقرب من باسيل على راس وزارة الطاقة ما اعتبره المراقبون اعادة الحياة لمسار اقتصادي هام يمكن له ان صحت التوقعات ان ينتشل لبنان من الركود الاقتصادي ووضعه في مصاف الدول النفطية ثروة وتاثيراً فهو القطاع الذي يراهن عليه التيار والرئيس وعامة الناس بان يؤمن فرص عمل للبنانيين ويؤمن الاموال اللازمة لوقف الانحدار الناتج عن المديونية الضخمة التي انتجتها سياسات اهل الحكم منذ 1990 الى يومنا هذا ومن المفيد التذكير هنا بان التيار لو كان ممن يرغبون في الانخراط في المحاصصة والتوزيعات لما توقف العمل بهذا الملف اربع سنوات ولم يعد للحياة الا بشروط التيار فذهنية الاطراف الاخرى كانت وما تزال بان اقرار اي مشروع عام لا يراعي مصالحهم الشخصية مجتمعين لا مجال لاقراره او السير به حتى ولو ترتب على ذلك افقاراً اكثر للشعب وتدنياً بمستوى معيشته وتراجعاً بمستوى الخدمات له.

من هنا ياتي تشبث التيار بالاستمرار في تولي وزارة الطاقة والمياه رغم الاستهدافات والتكتلات التي تسعى لوقف الخطط التي وضعها التيار لتأمين ثلاث من اهم مقومات الحياة وهي المياه والكهرباء والطاقة فبالاضافة للنقاط الثلاث المرسومة للعودة الساسية والادارية الى الدولة ياتي النجاح بملف النفط ليكمل خطة العهد وبرنامجه. وتبعاً لما يعانيه وزراء التيار من عرقلات في ملفي الكهرباء والمياه بقي حتى الان المسار النفطي بعيداً عن العرقلة بسبب ارتباطه بمصالح شركات عالمية كبرى لا يستطيع الاطراف المحليون مهمن كانوا ان يعرقلوا اعمالها فحتى اسرائيل تحاذر ان تغضبهم او تعترض على عملهم في الحقول التي تقع على حدودها. وهذا التشبث يقارب الدفاع الاخير عن اخر عامل من عوامل النهوض الاقتصادي والاجتماعي في ظل تهاوي جميع العوامل الاقتصادية الاخرى بسبب السياسات الخاطئة التي اتُبعت من تدمير للصناعة والزراعة وللبيئة رغم ان هناك ارادات خافتة تسعى لادخاله حلبات التقاسم كمحاولات وضع ملف النفط البري بيد مجلس النواب وليس مجلس الوزراء كما هو حال ملف النفط البحري او لوضع واردات الصندوق السيادي المزمع تاسيسه تحت وصاية وزارة المالية اي "التوقيع الثالث" وغيرها وجميعها محاولات لوضع اليد على هذه الثروة الوطنية والحاقها بما سبقها لاضاعتها واضاعة اهم فرصة حديثة للقيام بالوطن ولكن الرئيس والتيار سيبقى يواجه هذه المحاولات طالما بقيت اماني اغلبية اللبنانيين توكله ذلك وطالما بقيت اقدامهم تواكبه في هذه المسيرة.