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النائب ادكار طرابلسي: تذرّع وزير التربية بأنه لم يكن يعلم بوجود حواسيب في المستودعات أمر غير مقبول

31
OCTOBER
2020
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 أعلن النائب الدكتور ادكار طرابلسي بأنه اكتشف وجود حواسيب laptops في المستودعات، لذلك راسل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب ولم يحصل أي تحرك، فاتصل بالرئيس حسان دياب الذي أعطى تعليماته بمعالجة الموضوع فوراً. 

وأضاف: "اصبحنا في شهر تشرين الثاني والمدارس الرسمية لم تحصل على الحواسيب بعد فيما هذه الأخيرة نائمة في المستودعات."

وشكر طرابلسي في حديث للـOTV الرئيس دياب الذي تحرك على الفور، وأشار إلى أنه تفاجأ بجواب الوزير المجذوب الذي قال إنه لم يكن يعلم بوجود الحواسيب، وإنه تفاجأ بوجودهم. 

وقال طرابلسي: "هذا الأمر غير مقبول ومن الصعب ان نقبله، خصوصا وان حكومة دياب تم تأليفها في شهر كانون، وبعد بضعة أيام من تسلّم الوزير المجذوب حقيبة التربية، راسلته السيدة صونيا خوري وأعلمته بوجود الحواسيب، وبعدها بأسبوع ارسلت له رسالة ثانية، كذلك فعل مدير عام وزارة التربية الذي راسله في أول حزيران، وانتظر الوزير لغاية 9 حزيران ليجمع فريقه ويطلب منهم تحضير ملف عن الموضوع.

وكشف النائب ادكار طرابلسي أن "هناك 5710 حاسوب تقدمة من اليونيسف كانت محفوظة في ضبيّة، و2400 حاسوب تقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبقيت محفوظة في المرفأ، حيث كان من المفترض أن يتم حفظها فقط لستة أشهر أي لغاية شهر شباط، ويا للأسف لم يحصل أي شيء في شباط، وبقيت الحواسيب في المرفأ إلى أن جاء انفجار 4 آب وتم خسارة أغلب الحواسيب في الانفجار."

وحمّل طرابلسي" مسؤولية ما حصل لوزارة التربية بشخص الوزير"، وأشار إلى أنه على التفتيش المركزي تحديد المسؤوليات خصوصاً وأن هناك مراسلات علنية في هذا الموضوع مع الوزير.
ولفت إلى أنه "كان يجب أن تكون الحواسيب جاهزة منذ تمّوز في المدارس، وأنه يجب توزيعها فوراً على المدارس"، وأكّد أنه سيتابع الموضوع حتى تصل الحواسيب إلى كل صف في المدارس الرسمية.

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