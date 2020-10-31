ماكرون: ما نقوم به حالياً في فرنسا هو مكافحة الإرهاب الذي يُرتكب باسم الإسلام وليس الإسلام بحدّ ذاته

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أكّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حديث إعلامي أنه رأى "الكثير من الأكاذيب" وأوضّح ما يلي: "إنّ ما نقوم به حالياً في فرنسا هو مكافحة الإرهاب الذي يُرتكب باسم الإسلام، وليس الإسلام بحدّ ذاته. وقد أودى هذا الإرهاب بحياة أكثر من 300 شخص من مواطنينا."

وأضاف: "رأيت العديد من الأشخاص في الأيام الأخيرة يقولون أشياء غير مقبولة عن فرنسا، ويؤيدون جميع الأكاذيب التي قيلت بحقّنا وبحقّ ما قلته، ويتواطؤون ضمنياً مع الأسوأ".

وقال: "نسبوا إليّ أنني "أدعم الرسومات الكاريكاتورية المهينة للنبيّ". أنا أؤيد أن نتمكّن من الكتابة والتفكير والرسم بحرية في بلدي، إنّه حق وإنّها حرياتنا. وأنا أدرك أن هذا يمكن أن يكون صادماً وأحترم ذلك، ولكن يجب أن نتحدث عنه."

وختم: "لن أقبل على الإطلاق أن يتمكنوا من تبرير العنف. وأعتبر أنّ رسالتنا تكمن في حماية حرياتنا وحقوقنا."