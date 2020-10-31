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ست حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت الخميس الماضي

31
OCTOBER
2020
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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار نهار الخميس الماضي، كاشفة أن هذه النتائج أظهرت وجود ست (6) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية).
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

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