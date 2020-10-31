جمعية الطاقات الشبابية للتنمية بالتعاون مع هيئة قضاء جبيل: إطلاق "سوق بلدي"

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اطلقت جمعية الطاقات الشبابية للتنمية بالتعاون مع هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر وبرعاية النائب سيمون ابي رميا "سوق بلدي" ، بحضور قائمقام جبيل نتالي مرعي، ومدير عام المكتبة الوطنية حسان العكره ورئيس بلدية بلاط عبدو عتيق وعدد من رؤساء بلديات جبيل ورئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جيران والمخاتير والمرشح السابق ربيع عواد ومقرر لجان المناطق في التيار طوني ابي يونس ورئيس اللجنة الزراعية المركزية في التيار الكسندر نعمه وامين سر مجلس القضاء مروان ملحمة وجهات حزبية وحشد من أبناء قضاء جبيل.



والقى رئيس جمعية الطاقات الشبابية للتنمية هاني عماد كلمة أشار فيها إلى اننا نجتمع اليوم لنطلق معا مبادرة تنموية تهدف الى دعم المزارعين والمبادرات الزراعية الشبابية من جهة والمواطنين الجبيليين من جهة ثانية، مؤكدا على مدى حاجة القطاع الزراعي من دعم للصمود امام هول الازمة الاقتصادية التي ضربة كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي.

مشيرا الى انه لا يمكن التكلم عن امن غذائي من دون دعم المبادرات الزراعية، ولا يمكن دعم المبادرات الزراعية من دون خلق مشاريع تنموية تشكل فسحة أمام المبادرات الزراعية لا سيما الشبابية والمنزلية منها لتصريف انتاجها.



ولفت عماد إلى أن هذه هي الحاجة التي لمسناها خلال إجتماعاتنا مع المزارعين والجهات الزراعية الرسمية في قضاء جبيل من وجوب خلق صلة وصل مباشرة بين المزارعين والمستهلكين، تمكّن المزارعين من بيع منتاجتهم مباشرة بشكل تنافسي.

وكشف أنه وعند إجتماعنا مع هيئة قضاء جبيل ولجنة الزراعة في التيار الوطني الحر إتضحت أكثر الفائدة من خلق هذه الدينامية المباشرة ليس فقط على صعيد المبادرات الزراعية الشبابية إنما أيضا بالنسبة للسيدات العاملات في المنتجات الزراعية المنزلية “المونة” والاشغال اليدوية من هنا جاءت فكرة “سوق بلدي”.

إذا لماذا “سوق بلدي”: لان كل ما فيه من الفكرة، الى المشاركين، الى الداعمين، الى المستفيدين الى المنتجات، كله بلدي جبيلي اصيل

من جهته، استذكر منسق هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أديب جبران قولا للفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران "الويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر"، مشيرا الى ان همّ فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر الاول منذ عام ٢٠٠٥ التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.



و حيّت قائمقام جبيل نتالي خوري جهود النائب سيمون ابي رميا و مبادرة "سوق بلدي"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تضيء شمعة في عتمة الوضع الاقتصادي الصعب، آملة ان تشهد المرحلة المقبلة استقرار وتحسنا على الصعيد الاقتصادي في لبنان.

ونوّه رئيس بلدية بلاط عبدو العتيق بمبادرة "سوق بلدي" التي تهدف إلى دعم المنتجات البلدية اللبنانية.



وفي الختام، اكد النائب سيمون ابي رميا ان الاقتصاد الريعي الذي كان قائما في لبنان اوصلنا إلى الكارثة الاقتصادية التي نمر بها، من هنا اتت مبادرة "سوق بلدي" لتكون صلة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك، كما أنها مناسبة مؤاتية للعودة الى الجذور، وإلى الأرض وإلى قرانا وبلداتنا.

ولفت ابي رميا الى اننا في لبنان نستورد اكثر من ٨٥٪ من حاجاته الاساسية، مؤكدا انه يمكن لأي بلد ان يؤمن استدامة لحيويته في ظل هذا العجز التجاري الكبير، داعيا الشباب اللبناني إلى اخد المبادرة الفردية وتوظيف طاقتهم في خدمة الاقتصاد المنتج.



وفي الختام، حيّا ابي رميا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الرابعة على انتخابه رئيسا للجمهورية، مشيرا الى انه لطالما اعطى الزراعة والقطاعات المنتجة اهمية بالغة، معاهدا اياه ان تستمر هذه المبادرة التأسيسية التي انطلقت اليوم، على أن تتمدد لتشمل قطاعات إنتاجية أخرى.