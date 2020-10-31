بعد أربعة أعوام من عهده، إلى أين؟ (جوي جرجس)

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‏أربعة أعوام من الكرامة الوطنية في بيت الشعب في بعبدا، أربعة أعوام من حمل كرة النار، أربعة أعوام من عمر وطن برئيس حر مستقل وقوي.

يوم انتخابه لم يكن يومًا عاديًّا ولا يشبه يوم انتخاب أي رئيس سابق. فبعد الفراغ الرئاسي الطويل بانتظار توافق القوى السياسية على الإسم، أتت الجلسة مع عرقلات لوجستية نكدية استدعت إعادة التصويت أكثر من مرة، وجعلت من النواب ملزمين بانتخابه وقوفًا مع رمزية هكذا عملية.

يوم ٣١ تشرين كان محاولة انقلابٍ على ذكرى ١٣ تشرين.



يوم انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية كان كالعين التي قاومت المخرز وانتصرت عليه، لا بل كسرته. العين الجريحة التي كانت تنزف منذ سنوات انتصرت والتأم جرحها بدون أن يختفي أثر الجرح الذي بقي مرسومًا كي لا ينتسى.



يومها بكى العونيون فرحًا بعودة الجنرال رئيسًا، وتأملوا بالكثير الكثير مع وصوله. نسوا أن نظام الطائف مستمر وأن الرئيس أصبح بصلاحيات شبه معدومة، وأن السلطة الفعلية ليست عنده. هو بشخصه وإسمه وهيبته صنع لهم الأمل بالجمهورية الثالثة الموعودة والدولة القوية.

أما هو، فقد "كان يعلم" أنه لن يستطيع فعل كل ما يطمح إليه من موقع الرئاسة في ظل هذا النظام. نعم، لقد "كان يعلم" ولذلك أتى خطاب القسم الذي تلاه قليل الوعود. لم يعد الناس بالكثير لأنه يعرف أن محاربيه كثر وكارتيل الفساد لن يسمح له بتحقيق الكثير. أتى خطاب القسم خفيف الوعود مع التشديد على إحترام وتطبيق الدستور.



كان المحيطون بالجنرال، من عائلته الصغيرة إلى عائلته الكبيرة (العونيون)، يعيشون فرحًا عظيمًا ونشوة انتصار كبيرة، تكلّلت بشعارات كبيرة، أكبر من خطاب الرئيس وأكبر من وعوده. أطلقوا عليه لقب "بيّ الكل" وأطلقوا على عهده لقب "العهد القوي".



شعاران أصبحا بعد سنوات من أدوات الهجوم عليه للسخرية من الوضع القائم خلال عهده.



هو لم يكن يومًا "بي الكل"، رغم انه من موقعه كرئيس هو الأب للجمهورية وللشعب اللبناني. لكنّ الشعار غير قابل للانسجام مع واقع أن قسم كبير من السياسيين وأتباعهم لا يعتبرون أنهم أبناء له ولا يشبهونه بشيء، لا بل هم على عكسه تماماً، هم عبارة عن مجموعة مافيات وفاسدين وإنتهازيين لا يريدون له ولعهده النجاح لأن بذلك محاسبة لهم. والأهم أن الأب هو صاحب السلطة الأعلى في البيت، أما في جمهورية الطائف فالرئيس لا يملك صلاحيات المحاسبة وفرض الشروط وبسط سلطته وقراره على الجميع، حتى أنه لا يحق له التصويت في مجلس الوزراء حين يترأس الجلسات. لذلك لا يمكن أن يكون العهد قويًّا وإن كان الرئيس قويًّا بدون أدوات الحكم، ومع محاصرة أخصامه له من كل الاتجاهات والسلطات.

حاول كثيرًا التغيير، خاض معركة للحصول على حصة وزارية للرئاسة حارب أحقيته بها شركاء وصوله للموقع. عيّن بعد توافق مع القوى السياسية قيادة جديدة للجيش، بعد تمديد للقهوجي مخالف للقانون، وأعطى الغطاء للقيادة الجديدة لتحرير الجرود وإنهاء الاحتلال الداعشي وختم ملف العسكريين المخطوفين الغير معروفي المصير في حينه. تحررت الجرود وكان الرئيس عون هو العين الساهرة من غرفة العمليات في اليرزة.



كذلك أنهى الرئيس عون مرحلة التمديدات المتتالية للمجلس النيابي، التي كان وفريقه قد طعنوا بها أمام المجلس الدستوري، فأجرى انتخابات نيابية جديدة بعد سنوات طويلة من التمديدات، وبقانون انتخابي نسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، قانون انتخابي أعطى فرصة حسن التمثيل للكثير من القوى والشخصيات للوصول الى البرلمان وتمثيل الناس التي انتخبتها، و كثر ممن وصلوا من خلال هذا القانون وقفوا خصومًا له رغم ذلك.

فرض الرئيس عون وفريقه حسن التمثيل في مجلس النواب كما في مجلس الوزراء وخلق توازنًا سياسيًّا لم يشهده لبنان سابقًا، لكن خيار الناس الانتخابي ليس عنده، فالشعب انتخب القوى السياسية نفسها التي حكمته وسرقته وعاقبته وحرمته حقوقه منذ الطائف. لا إمكانية للرئيس بتخطي هذه القوى فهي مسيطرة على المجلس النيابي بأكثرية مطلقة كما على الحكومات المنبثقة من هذا المجلس وثقة كتله.

في عهده عادت الدولة للقيام بموازنات سنوية بعد أن كان هذا الأمر غير موجود لسنوات. كذلك تم انجاز قطع الحساب في المالية وحوّل لديوان المحاسبة لكن البطء والبيروقراطية أخّرته وتأخذ وقتًا طويلاً لإنهائه.



في عهده بدأ التنقيب عن النفط والغاز، في عهده تم طرح سلة مشاريع قوانين إصلاحية مالية وإقتصادية أقرّ بعضها والبعض الآخر ينتظر الاقرار في الهيئة العامة للمجلس النيابي. نفضة كبيرة في مؤسسات الدولة حصلت، لكن سرعة الانهيار كانت أكبر، ولم تلمس الناس النتائج الايجابية لأن الكوارث الناتجة عن السياسات المالية المتبعة منذ ما بعد الطائف لا يمكن لأحد ايقافها بدون الامساك بكل المؤسسات صاحبة القرار.

لم يستطع إقالة حاكم مصرف لبنان، لأن القوى الداعمة له والشريكة له رفضت وعرقلت. لم يستطع أن ينجز بملف الكهرباء لأن هذه القوى نفسها رافضة ومعرقلة. حتى بالتشكيلات القضائية، رفض الرئيس التوقيع على مناقلات تحمل مجموعة أسماء لقضاة فاسدين ومرتكبين وعليهم عقوبات مسلكية، فأتت الحرب الاعلامية على الرئيس الرافض لا على مجلس القضاء الأعلى الذي طرح الأسماء السيئة.



حورب الرئيس بالكثير الكثير من الملفات، لأن ترويكا الفساد، ترويكا الطائف، لا زالت هي هي ممسكة بمؤسسات الدولة وتحاربه من خلالها. وهي تجدد لنفسها وتفرض عليه وجودها ومعادلاتها ليومنا هذا.

وصلنا للانهيار المالي والاقتصادي في عهده رغم عدم مسؤوليته عن الاستدانات ولا عن السياسات المالية المتراكمة ولا عن الارتكابات والسرقات والهدر والفساد والصناديق والهيئات.

وقف الجنرال عون وحيدًا في كل معاركه، لا حليف له الا تياره، أما باقي القوى فحاربته بكل قوتها، والبعض الآخر وقف متفرجًا او متواطئًا مشاركًا في الحرب بأسلوب مختلف.



بقي من عهده عامان اثنان، قد لا يستطيع انجاز ما يطمح إليه خلالها، وقد يحدث أمورًا مفاجئة ليست بالحسبان تغيّر المعادلات وتعطيه فرصة الانجاز، لا أحد يعلم.



لكن ما نعلمه، أن نظام الطائف، هذا النظام الذي حاربه العماد عون عسكريًّا فعادوا وفرضوه، هو نظام عقيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، مهما حاولوا إنعاشه بتدخلات خارجية وإلتحام لقوى الطائف داخليًّا وتشكيل حكومات تسمّى إنقاذية تجمعهم وتوّحدهم؛ هذا النظام يجب أن يسقط ولا بد أن يسقط.

على أمل أن يكون سقوط نظام الطائف هدية يهديها الرئيس عون للبنانيين في عهده حين تتأمن الظروف المناسبة، فيصبح العهد القوي بقلب الطاولة وإنقاذ لبنان المستقبل. ما زلنا نحلم بالجمهورية الثالثة، وهو قبطان سفينة الحلم.