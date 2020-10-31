بالتفاصيل: ماذا حصل في الضاحية الجنوبية؟

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

“أحيل الى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، محضر تحقيق حول تعرّض المواطن: ج. أ. (مواليد عام 1997، لبناني) -وهو معالج فيزيائي- لعملية سلب بقوة السلاح من قبل مجهولَين على متن دراجة آلية مجهولة المواصفات، وذلك أثناء عودته ليل تاريخ 3/10/2020 إلى منزله الكائن في محلة أوتوستراد السّيّد هادي نصر الله، حيث سلباه محفظة الجَيب التي تحتوي مبلغ /3700/ دولار أميركي، وأوراقه الثبوتية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من توقيف المشتبه بهما، وهما:

– ع. ب. (مواليد عام 2002، سوري)

– ك. ب. (مواليد 2005، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما. كما تبيّن أنهما يتعاطيان المخدّرات.

أودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته”.