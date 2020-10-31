"موارنة من اجل لبنان" ينوّه بمقررات السينودس الكنسية والوطنية

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نوّه "تجمّع موارنة من أجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان بمقررات سينودس أساقفة الكنيسة المارونية، إن على المستوى الوطني او الكنسي، لاسيما لجهة مواكبة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، وانخراط الكنيسة المارونية بأبرشاتها ورعاياها في الوقوف الى جانب الناس ودعمهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وضم التجمّع صوته الى صوت الكنيسة المارونية في الدعوة الى تشكيل حكومة في اسرع وقت، لتنخرط بلا تأخير في معالجة الأمور، ونقل البلاد من الوضع الراهن، الى واقع افضل ينعكس ايجاباً على الجميع.



وتوجّه التجمّع بالتهنئة الى الاساقفة الجدد الذين جرى انتخابهم خلال السينودس ليكونوا خير رعاة لابرشياتهم، ويكملون مسيرة اساقفة الكنيسة الذين طبعوا مراحلهم الاسقفية بالوقوف الى جانب الناس والاسهام في الحفاظ على كرامة الانسان والوطن.