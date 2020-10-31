living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابة سرقة كبيرة بقبضة قوى الأمن

31
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
 
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة لكميّات من الحديد، والبطاريات، وأدوات تُستخدم في أعمال البناء، وذلك من عدّة ورش ضمن نطاق فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي.
 
من خلال الإستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تمكّنت من تحديد هوية /9/ أشخاص من ضمن عصابة سرقة، هم كل من:
 
- ح. ج. (مواليد عام ١٩٨٣، سوري)
 
- ع. ج. (مواليد عام ١٩٨٧، سوري)
 
- م. ج. (مواليد عام ٢٠٠١، سوري)
 
- ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٩، سوري)
 
- أ. ع. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
 
- ع. ع. (مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
 
- ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)
 
- ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)
 
- ك. ف. (مواليد عام ١٩٨٣، فلسطيني)
 
على أثر ذلك، نفّذت قوّة من الفصيلة المذكورة كميناً محكماً، تمكّنت في خلاله من توقيف المشتبه بهم.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يقومون ببيع المسروقات في إحدى بؤر تجميع الخردة في مدينة صيدا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout