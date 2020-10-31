عصابة سرقة كبيرة بقبضة قوى الأمن

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة لكميّات من الحديد، والبطاريات، وأدوات تُستخدم في أعمال البناء، وذلك من عدّة ورش ضمن نطاق فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي.

من خلال الإستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تمكّنت من تحديد هوية /9/ أشخاص من ضمن عصابة سرقة، هم كل من:

- ح. ج. (مواليد عام ١٩٨٣، سوري)

- ع. ج. (مواليد عام ١٩٨٧، سوري)

- م. ج. (مواليد عام ٢٠٠١، سوري)

- ع. ج. (مواليد عام ١٩٩٩، سوري)

- أ. ع. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)

- ع. ع. (مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)

- ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

- ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٣، سوري)

- ك. ف. (مواليد عام ١٩٨٣، فلسطيني)

على أثر ذلك، نفّذت قوّة من الفصيلة المذكورة كميناً محكماً، تمكّنت في خلاله من توقيف المشتبه بهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم يقومون ببيع المسروقات في إحدى بؤر تجميع الخردة في مدينة صيدا.