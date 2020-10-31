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مزيد من الإصابة بفيروس كورونا وهذا ما سجلته خلايا الأزمة

31
OCTOBER
2020
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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 6 حالات إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
 
زغرتا: 2
أرده: 2
مجدليا: 2
 
وشددت على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".
 
وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".
 
بدورهها  أعلنت بلدية شحيم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطلبت في بيان ممن خالطهم خلال الأسبوع الفائت الاتصال على الأرقام الاتية:
03/951266، 76/989552.
 
وبذلك يصبح العدد التراكمي على الشكل الاتي:
مصابون ضمن بلدة شحيم: 148
مصابون من شحيم يسكنون خارجها: 15
عدد حالات الوفاة: 4
عدد حالات الشفاء الاجمالية: 218
 
وتمنت البلدية الشفاء للجميع، وذكرت بضرورة اتباع أساليب الوقاية والحماية والتباعد الإجتماعي ولبس الكمامة دائما.
 
كما وعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا - البترون في بيان، إصابة 4 من أهالي البلدة بفيروس كورونا وهم قيد الحجر، ويتلقون المتابعة الطبية اللازمة.
 
كما أعلنت شفاء 8 حالات، وشددت على "ضرورة التقيد بالتزام إجراءات الوقاية".
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