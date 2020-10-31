بالصورة كورونا يغيب صحافية لبنانية

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الإعلامية في اذاعة النور"فاطمة مزنّر" ضحية جديدة في لبنان لفيروس كورونا، اذ فارقت الحياة بعد مضاعفات عانت منها بسبب الفيروس التاجي.

وقالت مسؤولة الإعلام في التيار الوطني الحر الزميلة رندلى جبور عبر تطبيق فايسبوك "غيب الموت فاطمة مزنّر، الخبر الذي تلقيناه باكراً لرحيل مبكر جداً. كنّا نسمعك صباحاً على إذاعة النور واليوم سمعنا صباحاً أن صوتك سيغيب. كورونا متى سترحل أنت؟

#فاطمة_مزنّر الصوت الصباحي الذي سكت باختناق في هذا الزمن الملوّث على كل الصعد!".

أسرة موقع tayyar.org تتقدم بأحر التعازي من أسرتها وأسرة اذاعة النور.