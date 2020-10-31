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عناوين الصحف ليوم السبت 31 تشرين الأول 2020

31
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الأخبار

نصر الله يدعو فرنسا إلى مُعالجة الخطأ: أجواء تأليف الحكومة جيّدة...من دون مبالغة بالإيجابية
طريق ترامب الطويل: فلوريدا تحسم السباق
ثلاث عقَد تؤخّر تأليف الحكومة
‫مفاوضات الترسيم: تنازلات «شكليّة» ترضي العدوّ... وتصلّب في المضمون يزعج واشنطن
‫هجوم سيبراني يغرق «إسرائيل» في العتمة؟

البناء

نصرالله: نؤيد تحريم النَيْل من المقدّسات وإدانة الإرهاب... وندعو لتسهيل ولادة الحكومة
كيان الاحتلال تحت صدمة الخرائط اللبنانيّة… وحديث عن عضلات مفتولة للوفد العسكريّ
الاثنين مسودّة تشكيلة حكوميّة تضمّ أغلب الحقائب... ولقاء مرتقَب اليوم لعون والحريري

نداء الوطن

تقارير فرنسية: "حزب الله" وراء تظاهرة قصر الصنوبر
جشع المحاصصة يضعضع اندفاعة "التأليف"

الجمهورية

واشنطن لحكومة لا يحكمها الحزب
الأمن يقمع الشغب
48 ساعة حاسمة للتأليف.. ومخاوف من كــورونا وفلتان السلاح

اللواء

الحكومة عالقة في «الفجوة الضيقة».. وباسيل يقحم التعديلات بالتأليف!
جولة من مفاوضات الترسيم «المثمرة» في 11ت2.. ولجنة كورونا تمنع التجول ليلاً

الديار

التنافس على اشده على الوزارات الخدماتية: هل الاولوية لانقاذ لبنان من ازمته ام للانتخابات النيابية؟
هل تدخلت تركيا في تحريك الشارع السني ضد فرنسا ام انها مظاهرات عفوية طبيعية؟

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