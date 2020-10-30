اقفال المقاهي ونوادي الالعاب الالكترونية لمدة 10 ايام... في هذه البلدة

A + A -

اصدرت بلدية كفر حتى بيانا جاء فيه : انه وبناء على ما آلت اليه الأمور في البلدة من تطورات متسارعة في ما خص جائحة كورونا ، Covid-19 ، اتخذت البلدية القرارات التالية :

- تقفل المقاهي ونوادي الألعاب الإلكترونية ( إنترنت )، اعتبارا من يوم غد السبت ولمدة عشرة أيام من تاريخه .

- تمنع التجمعات العامة على اختلافها .



تطلب البلدية من الاهالي ومن الضيوف المقيمين في البلدة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة فيما خص ارتداء الكمامة والمحافظة على مسافة آمنة من التباعد الاجتماعي واستمرارية غسل اليدين وتعقيمها .

- ان بلدية كفرحتى سوف تكون مضطرة لإبلاغ الجهات المختصة ( قوى الأمن الداخلي ) لتسطير محاضر ظبط بحق المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية بحقهم لتعريضهم حياة الآخرين للخطر" .