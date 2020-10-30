التقرير اليومي لمستشفى الحريري : حالتي وفاة... وهذا هو عدد الاصابات

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اصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 722 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83





- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24





- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 598 حالة شفاء





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30





- حالات وفاة: 2.