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مصادرة براميل وخزانات مازوت في منطقة طريق الجديدة

30
OCTOBER
2020
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه بناءً للتوجيهات الصادرة عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبعد الكشف على إحدى الشركات المتخصصة في مجال المعدات الصناعية والكهربائية في منطقة طريق الجديدة، شارع قصقص، قامت قوة من فوجي اطفاء وحرس مدينة بيروت بضبط ومصادرة كميات من مادة المازوت كانت مخزنة على سطح مبنى الشركة بطريقة غير قانونية وتخالف شروط السلامة العامة وتشكل خطراً على سكان المنطقة والجوار، وهي على الشكل التالي : ما عدده (١٢ ) برميل مازوت حديد ، (٥) خزانات مازوت بلاستيك سعة  ٥٠٠ لتر ،  خزان عدد واحد بلاستيك سعة ١٠٠٠ ليتر، (٤) خزانات حديد سعة ١٥٠٠ ليتر، وحيث ان وجود تلك المواد في مكان مرتفع  وبالتالي يتعثر اخراجها بسهولة، تم  الاستعانة برافعة عملت على سحب تلك البراميل وانزالها عن سطح المبنى و نقلها  الى مكان آمن .

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